تخفيض أسعار شانجان إيدو بلس الجديدة بقيمة 65 ألف جنيه

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات شانجان في مصر، تخفيض أسعار شانجان إيدو بلس موديلات 2025 و2026 خلال شهر سبتمبر الجاري.

تراجعت شانجان إيدو بلس موديل 2025 بقيمة 65 ألف جنيه، وأصبح سعر فئة Elite مليون و25 ألف جنيه، بينما سُعرت فئة Premium بمليون و75 ألف جنيه، في حين جاءت الفئة الأعلى تجهيزًا Flagship بسعر مليون و175 ألف جنيه.

أما موديل 2026 بسعر رسمي يبدأ مليون و50 ألف جنيه للفئة Elite، بينما جاءت فئة Premium بسعر مليون و100 ألف جنيه، والفئة الأعلى Flagship مليون و200 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شانجان Eado Plus الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد شانجان Eado Plus على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 178 حصان، مع عزم دوران بالغ 300 نيوتن.متر، وناقل حركة DCT مزدوج القابض من 7 سرعات.

من حيث الأبعاد، تأتي "إيدو بلس" بطول يبلغ 4.77 متر، وعرض 1.84 متر، وارتفاع يصل إلى 1.44 متر، مع قاعدة عجلات 2.76 متر.

على صعيد أنظمة السلامة، تضم السيارة مجموعة متطورة من التقنيات، تتنوع بين أنظمة فرامل ذكية، وبرامج توازن إلكترونية، إضافة إلى حساسات ركن خلفية.

تضم السيارة 6 وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، ونظام الاتزان الإلكتروني (ESP)، بالإضافة إلى مكابح يد إلكترونية (EPB) لضمان أقصى درجات التحكم والثبات.

السيارة مزودة أيضًا بكاميرا بزاوية رؤية واسعة تصل إلى 540 درجة في الفئة الأعلى، إلى جانب ميزة رصد البقعة العمياء التي تعزز السلامة في التنقلات داخل المدن أو على الطرق السريعة.

المقصورة الداخلية لـ "إيدو بلس" تأتي بتجهيزات تشمل، تشمل شاشات عرض رقمية للعدادات والبيانات الترفيهية، حيث تأتي الشاشة الوسطية بقياس 13.2 بوصة وتدعم الأوامر الصوتية وتطبيقات الهواتف الذكية.

في حين يضاف سقف بانورامي في الفئة الأعلى وفتحة سقف في النسخة القياسية. وتتفاوت التجهيزات الداخلية بين الفئات من حيث نظام الصوت وعدد السماعات، وخيارات التحكم في المناخ.

