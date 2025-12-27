أقل سيارة أوروبية سعرًا تحت مليون جنيه.. أسعار ومواصفات

قبل الشراء.. أرخص سيارة تقدمها ستروين في مصر بـ 585 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تعد رينو كارديان كروس أوفر تحت المدمجة موديل 2026 الجديدة كليًا، أرخص سيارة كروس أوفر أوروبية جديدة بالسوق المحلي خلال شهر ديسمبر الجاري.

تتوفر رينو كارديان بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 800 ألف جنيه، والفئة تكنو الثانية 850 ألف جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا 900 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أرخص كروس أوفر بمصر:

تعتمد السيارة الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

تتميز كارديان بأبعاد خارجية يبلغ طولها 4.120 مم، وعرضها 1.517 مم، وارتفاعها 1.544 مم، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.604 مم، مع خلوص أرضي يبلغ 209 مم، وسعة صندوق الخلفي 410 لترات، أما سعة خزان الوقود فتصل إلى 50 لترًا.

عززت رينو السيارة بمنظومة متكاملة من تجهيزات السلامة القياسية، تشمل وسائد هواء أمامية، نظام فرامل مانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، برنامج الثبات الإلكتروني، مساعد فرامل للطوارئ، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات.

كما تمتلك السيارة حساسات ركن خلفية، مثبت ومحدد للسرعة، نظام تثبيت مقاعد الأطفال، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

وتتميز الفئة الثانية بإضافة وسائد هواء جانبية وكاميرا خلفية، في حين زودت الفئة الأعلى بحساسات ركن أمامية، ونظام كاميرات يوفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، إلى جانب نظام رصد البقعة العمياء.

من حيث التصميم الخارجي، تقدم كارديان بخيارات طلاء تشمل سبعة ألوان هي الأبيض، الأسود، الأخضر، الأزرق، البني، بالإضافة إلى درجتين من الرمادي.

وتبدأ تجهيزات السيارة القياسية بإضاءة نهارية من نوع LED، حساس إضاءة أوتوماتيكي، مرايا جانبية كهربائية الضبط، قضبان سقف ثابتة، وجنوط رياضية سوداء مقاس 16 بوصة.

أما الفئة الثانية فتتميز بإضافة مصابيح ضباب أمامية LED، حساس مطر أوتوماتيكي، وقضبان سقف قابلة للتعديل، بينما تحصل الفئة الأعلى على ألواح حماية سفلية فضية اللون في الأمام والخلف، وجنوط رياضية ثنائية اللون بنفس المقاس.

داخل المقصورة، تأتي الفئة الأولى بتجهيزات متنوعة تشمل قفل مركزي أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد، نظام توجيه كهربائي، بدالات تغيير سرعات خلف عجلة القيادة، شاشة لمس مقاس 8 بوصات تدعم نظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

ويتوفر بالفئة القياسية أيضًا تكييف يدوي، نوافذ كهربائية مع وظيفة أوتوماتيكية لنافذة السائق، نظام صوتي مكوّن من 4 سماعات، مقعد سائق قابل لضبط الارتفاع، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40.

بينما تتمتع الفئة الثانية بإضافة نظام دخول وتشغيل بدون مفتاح من خلال “كارت رينو الذكي”، تكييف هواء أوتوماتيكي، ونظام صوتي بـ6 سماعات.

وتنفرد الفئة الأعلى بمزيد من الرفاهية تشمل فرش مقاعد يجمع بين القماش وتطعيمات الجلد، شاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، إمكانية اختيار أنماط القيادة، إضاءة داخلية متعددة الألوان، ومخرج USB إضافي للركاب في الصف الخلفي.