"سكوكس" الصينية تطلق دراجتها الكهربائية Zero X7 المبتكرة

بكين - (د ب أ):

أطلقت شركة "سكوكس" (Scoox) دراجتها الكهربائية Zero X7 الجديدة، التي تمتاز بتصميم مبتكر يجمع بين الدراجة النارية والسكوتر؛ حيث تأتي الدراجة مزودة بنظام توجيه مركزي بدلا من شوكة الدراجة النارية الكلاسيكية.

وأوضحت الشركة الصينية أن دراجتها الكهربائية Zero X7 الجديدة تتمتع بمظهر خارجي جذاب، مع خيارات ألوان تشمل الأصفر النيون والأسود والأبيض والرمادي، ما يمنحها حضورا قويا على الطريق.

ويتميز المقعد بتصميم خاص، مع إمكانية ضبط ارتفاعه بما يتناسب مع وضعية القيادة وراحة الراكب، الأمر الذي يضيف بعدا عمليا خاصة في الطرق الحضرية.

باقة تجهيزات واسعة

ويبلغ طول الدراجة Zero X7 الكهربائية حوالي 9ر1 متر، وهي مجهزة بباقة واسعة من التجهيزات التقنية تشمل شاشة رقمية بحجم7 بوصات، ونظام اتصال بالهاتف الذكي، بالإضافة إلى نظام المكابح ABS ونظام إنذار مزود بمراقبة عن بُعد.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد الدراجة Zero X7 الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة3000 وات/06ر4 حصان، والذي يدفعها بسرعة تصل إلى90 كلم/ساعة.

ولم تكشف "سكوكس" عن سعة البطارية، إلا أن تصميمها المدمج في مقدمة المقعد يشير بوضوح إلى الاعتماد على بطاريات قابلة للاستبدال، ما يسهّل تغيير البطارية ويقلل فترات التوقف عن الشحن.