أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل المحلي لعلامة "ألفا روميو" التجارية بالسوق المصري، عن تخفيض أسعار طرازات ألفا روميو 2025 محليًا بقيمة تتراوح بين 65 إلى 275 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر، وذلك مقارنة بآخر قائمة سعرية معلنة قبل أشهر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أحدث قائمة سعرية لطرازات ألفا روميو الإيطالية في مصر؛ علمًا أن الأسعار الجديدة يتم العمل بها ابتدءًا من الخميس 25 سبتمبر 2025:

ألفا روميو جوليا

تقدم ألفا روميو جوليا 2025 في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 3 مليون 149 ألف جنيه بدلا من 3 مليون 250 ألف جنيه للفئة الأولى، و2 مليون 749 ألف جنيه بدلا من 2 مليون 900 ألف جنيه بتراجع تراوح بين 101 إلى 151 ألف جنيه.

ألفا روميو تونالي

تقدم ألفا روميو تونالي 2025 في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون 825 ألف جنيه بدلا من 2 مليون 950 ألف جنيه للفئة الأولى، و2 مليون 625 ألف جنيه بدلا من 2 مليون 690 ألف جنيه بتراجع تراوح بين 65 إلى 125 ألف جنيه.

ألفا روميو ستيلفيو

تقدم ألفا روميو ستيلفيو 2025 في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 3 مليون 550 ألف جنيه بدلا من 3 مليون 825 ألف جنيه للفئة الأولى، و3 مليون 325 ألف جنيه بدلا من 3 مليون 490ألف جنيه بتراجع تراوح بين 165 إلى 275 ألف جنيه.

