الكشف عن نيسان سنترا الجديدة بتصميم مختلف كليًا.. صور وتفاصيل

أعلنت شركة نيسان موتورز عن إطلاق الجيل الجديد من سيارتها السيدان المدمجة سنترا، وذلك بتصميم خارجي أكثر عصرية ومقصورة داخلية مطورة، إلى جانب إضافة باقة واسعة من تقنيات الأمان والاتصال.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الشركة، حصلت سنترا الجديدة على شبكة أمامية أكبر بتصميم V-Motion، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع تحسينات في المقصورة تشمل شاشة معلومات وترفيه تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أن الطراز الجديد سيأتي بمحركات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنظمة أمان متقدمة مثل فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية، مساعد البقاء في المسار، ومراقبة النقاط العمياء.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في طرح الجيل الجديد من سنترا بالأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم الإعلان عن الأسعار محليًا في كل سوق وقت الإطلاق.

وفيما يخص السوق المصري، تشير توقعات وكلاء نيسان إلى إمكانية وصول الجيل الجديد من سنترا خلال عام 2026، ليواصل منافسة قوية في فئة السيدان المدمجة أمام طرازات مثل تويوتا كورولا، هيونداي إلنترا، وMG5، مع الحفاظ على مكانته كأحد الطرازات رواجًا في شوارع مصر.

