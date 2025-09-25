أودي Q3 موديل 2026 في مصر رسميًا بزيادة تصل إلى 55 ألف جنيه

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة جديدة تقدمها "بايك" في مصر

الكشف عن نيسان سنترا الجديدة بتصميم مختلف كليًا.. صور وتفاصيل

أكثر من ربع مليون جنيه انخفاض بأسعار سيارات ألفا روميو الإيطالية في مصر

طرحت الشركة المصرية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة أودي الألمانية في مصر، موديل 2026 من سيارتها Q3 الكروس أوفر الجديدة خلال شهر سبتمبر الجاري.

ارتفعت أسعار أودي Q3 الجديدة بنسختيها سيدان سبورت باك بقيمة تتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه مقارنة بأسعار موديل 2025 السابق.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات أودي Q3 الجديدة بمصر:

الأبعاد

قدمت أودي Q3 بطول 4.48 متر من ضمنه 2.68 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.85 متر وارتفاع 1.61 متر.

بينما بلغ طول Q3 سبورت باك 4.50 متر مع الاحتفاظ بنفس طول قاعدة العجلات وعرض 1.84 متر وارتفاع 1.56 متر.

أداء المحرك

حملت Q3 محرك الـTSI التربو سعة 1400 سي سي موزعة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات ما يدفع العجلات الأمامية من الصفر إلى 100 كم/س خلال 9.2 ثوان.

بينما توفر اختيار بسعة 2000 سي سي لنسخة السبورت باك بقوة 180 حصان وعزم 320 نيوتن.متر عند 1400 دورة/الدقيقة مرتبط بناقل الحركة الـS-Tronic ذو 6 سرعات ونظام كواترو للدفع الكلي.

الأمان

جهزت الكروس أوفر الألمانية قياسياً بست وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وأمامية جانبية وستائرية مع ABS وEBD وESC للتحكم الإلكتروني في الثبات وTPMS لمراقبة ضغط الإطارات فضلاً عن حساسات ركن أمامية وخلفية بكاميرا في الخلف.

التجهيزات

حصلت السيارة قياسياً على حساسات للمطر والإضاءة الـLED الأمامية والخلفية ذات الإشارات المتحركة ومرايا جانبية بطي كهربائي وتسخين وتعتيم ذاتي كما تعتمد على جنوط قياس 18 بوصة.

ومن الداخل قدمت فئة Q3 Advanced الأولى بدعم للقطنية بالمقاعد الأمامية وتحكم كهربائي من ناحية السائق وإضاءة داخلية محيطية وتكييف ثنائي المناطق مع تغطية جلدية لعجلة القيادة والمقاعد فضلاً عن مثبت سرعة وتشغيل وتبطيل ذاتي للمحرك عند التوقف القصير.

بينما شملت إضافات الفئة الثانية نظام اختيار وضعية القيادة والركن الذاتي وتحكم كهربائي لمقعد الراكب الأمامي ولمسات مختلفة ضمن باقة S Line بجانب فتحة سقف بانورامية.

الأسعار

تقدم أودي Q3 موديل 2026 بزيادة تتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه في مصر بسعر رسمي يبدأ من 22,500,000 جنيه للفئة الأولى advanced، فيما تأتي الفئة الثانية s- line بسعر 2,725,000 جنيه للفئة الثانية.

أما نسخة سبورت باك 2026 جاءت بزيادة 50 ألف جنيه، فتبدأ رسميًا من 2,900,000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بلاك إيدشن فتقدم مقابل 2,975,000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

موديلات حتى 2020.. سيارات "ملاكي" مستعملة للبيع بمزاد علني حكومي

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة جديدة تقدمها "بايك" في مصر

كيفاني تجري تعديلات جذرية على فيراري Purosangue