موديلات حتى 2020.. سيارات "ملاكي" مستعملة للبيع بمزاد علني حكومي

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر المقبل، جلسة مزاد علني لبيع 44 "لوط" سيارة ركوب "ملاكي" من مهمل ومصادر ومتروك جمارك ميناء بورسعيد البحري.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي موديلات من 2007 حتى 2020 ماركات (شيفرولية كروز - كيا K3 - هيونداي توسان - كيا سبورتاج - شيفرولية Trax turbo).

كما يتاح للبيع بالمزاد أيضًا (هيونداي أفانتي - كيا سول - هيونداي Veloster - كيا فورتي - سانج يونج تيفولي - كيا KX5)؛ وجميعها قابل لإعادة الترخيص والاستخدام.

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

