للباحثين عن الكهربائية.. أكبر سيارات IM الصينية تقدم في مصر بهذا السعر

القاهرة - (مصراوي):

انضمت علامة IM Motors للسيارات الكهربائية، التابعة لمجموعة MG الصينية الرائدة في صناعة السيارات، إلى السوق المصري قبل أيام قليلة، لتصبح واحدة من العلامات التي تقدم طرازات كهربائية خالصة بشكل رسمي.

وأعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة IM في مصر خلال حفل تدشين أعمال الشركة محليًا، عن توفير ثلاث سيارات تتنوع ما بين سيدان وSUV متعددة الاستخدامات.

وتعد IM LS7 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية الفاخرة، السيارة الأكبر حجمًا في عائلة العلامة الصينية بمصر، وتقدم بفئة تجهيزات واحدة بسعر 2.800.000 جنيه، وتأتي بضمان لمدة 7 سنوات أو 200 ألف كيلومتر سواء على السيارة أو البطارية.

سيارة IM LS7 الجديدة يبلغ طولها الإجمالي 5.049 ملم، وعرضها 2.002 ملم، وارتفاعها الكلي 1.773 ملم، وقاعدة عجلاتها بطول 3.060 ملم، بينما تصل مساحة التخزين الخلفية إلى 733 لتر مربع.

تعتمد IM LS7 على نظام دفع كلي يعتمد على محرك كهربائي مزدوج بقوة تصل إلى 570 حصانًا وعزم دوران يبلغ 725 نيوتن/متر، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 205 كم/س.

تقف السيارة IM LS7 على جنوط رياضية قياس 22 بوصة، مع نظام فرامل متطور من Brembo، ما يعزز الطابع الرياضي والأمان في الوقت نفسه.

السيارة مزودة ببطارية سعة 100 كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة يتراوح بين 610 و625 كم في الشحنة الواحدة، وهو مدى مناسب يضعها ضمن أبرز الطرازات الكهربائية المتوفرة في الأسواق العالمية.

تقدم السيارة بمقصورة تعتمد على خامات مميزة مثل الجلد شبه الأنيلين، والخشب الطبيعي، والصوف. كما زودت بزجاج أمامي بانورامي متطور مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، ونظام تعليق هوائي ذكي يضمن راحة عالية أثناء القيادة.

