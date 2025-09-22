24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه

كتب - محمد جمال:

شهد سوق السيارات المصري منذ انطلاق شهر سبتمبر الجاري، إعلان عدد كبير من وكلاء العلامات التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار نحو 24 سيارة جديدة، وذلك بنسب تراوحت بين 25.000 وحتى 250.000 جنيه.

ويأتي الإعلان عن تخفيض الأسعار بحسب خبراء، بدافع التنافسية الشديدة في السوق ووفرة المعروض بعد عودة الاستيراد، بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه.

وكانت من أبرز العلامات التجارية التي تراجعت أسعارها سيارات سيات، وهيونداي، وكوبرا، وشيري ورينو وتبدأ أسعار الطرازات التي تراجعت أسعارها من 750 ألف جنيه.

ويرصد التقرير التالي أسعار السيارات التي انخفضت أسعارها:

سيات ليون

حصلت السيارة سيات ليون موديل 2025، على تخفيض بلغت قيمته 100 ألف جنيه، ليصبح سعرها الجديد لدى الوكيل مليون و 147 ألف جنيه مصري للفئة الوحيدة المتاحة.

سيات أورونا

حصلت سيات أرونا الجديدة على تخفيض بقيمة 30 ألف جنيه، وأصبحت تباع سيات أرونا موديل 2025 بسعر مليون و 290 ألف جنيه مصري بدلًا من مليون و 320 ألف جنيه مصري.

سيات أتيكا

حصلت أتيكا على تخفيضات لافتة وصلت قيمتها إلى أكثر من 100 ألف جنيه على بعض الفئات، لتبدا من مليون و 709 ألف جنيه، ومليون و 850 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

سيات إبيزا

تراجعت أسعار سيات إبيزا الجديدة 70 ألف جنيه، وأصبح سعرها للفئة Reference القياسية من سيات إبيزا إلى 999 ألف جنيه مليون و69 ألف جنيه سابقًا.

كوبرا ليون

تراجعت أسعار كوبرا ليون بقيمة 25 ألف جنيه، وهي تتوفر محليًا بفئة واحدة من التجهيزات مليون و774 ألف جنيه.

كوبرا تيرامار

تراجعت أسعار كوبرا تيرامار الجديدة موديل 2025 بقيم تتراوح بين 240.000 و 250.000 جنيه، وأصبحت تباع بسعر يبدأ من 2.199.000 جنيه للفئة IMPULSE الأولى بدلًا من 2.449.000 جنيه، و2.299.000 جنيه للفئة CONTROL الأعلى تجهيزًا مقابل 2.539.000 جنيه سابقًا.

هافال H6 HEV

تراجعت أسعار هافال H6 HEV بقيمة 100 ألف جنيه خلال الشهر الجاري، وهي تتوفر بفئة تجهيزات واحدة تباع بسعر رسمي 1.590.000 جنيه مقارنة بـ1.690.000 جنيه سابقًا.

هافال جوليون

تراجعت أسعار هافال جوليون بقيمة ثابته 75 ألف جنيه، وتقدم الفئة Deluxe من جوليون الجديدة بمليون و175 ألف جنيه بدلًا من مليون و250 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا أصبح سعر الجديدة مليون و225 ألف جنيه مقارنة بمليون و300 ألف جنيه سابقًا.

هيونداي إلنترا AD

تراجعت أسعار هيونداي إلنترا AD رسميًا بواقع 50 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 945.000 جنيه للفئة Baseline، ومليون و30 ألف جنيه للفئة Modern، والفئة Topline الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد مليون و135 ألف جنيه.

شيري تيجو 4 برو

تقدم شيري تيجو 4 برو موديل 2026 المجمعة محليًا بتخفيضات تراوحت 25 ألف جنيه للفئة الأولى و65 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما بلغت قيمة التخفيض على الفئة الثالثة 75 ألف جنيه. وبهذا الانخفاض أصبحت الأسعار الجديدة على النحو التالي: الفئة الأولى "كومفورت" بسعر 875 ألف جنيه، والفئة الثانية "لاكشري" بسعر 915 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة "لاكشري تيربو" فقد أصبحت بسعر 980 ألف جنيه.

شيري EQ7

تراجعت أسعار شيري eQ7 الكهربائية الجديدة بقيمة 121 ألف جنيه، وأصبح سعرها الرسمي مليون و 599 ألف جنيه.

شيري تيجو 7

حصلت شيري تيجو 7 على تخفيضات كبيرة وصلت إلى 66 ألف جنيه على الفئة الأولى وإلى 81 ألف جنيه على الفئة الثانية. وبهذا أصبحت الأسعار الجديدة بعد التخفيض على النحو التالي: الفئة الأولى "كومفورت" بسعر 929 ألف جنيه، والفئة الثانية "لاكشري" بسعر 999 ألف جنيه.

إكسبينج G6

تراجعت أسعار إكسبينج G6 الجديدة بقيمة تتراوح بين 140 إلى 180 ألف جنيه، وأصبح سعرها بعد التخفيض 2 مليون 450 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ 2 مليون و600 ألف جنيه.

إكس بينج G9

تراجعت أسعار إكس بينج G9 من 100 إلى 200 ألف جنيه، وأصبح سعرها بعد التخفيض 2 مليون 500 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 2 مليون 250 ألف جنيه، و الثالثة بسعر 3 ملايين 150 ألف جنيه.

أوبل كورسا

تتوفر أوبل كورسا بعد تخفيض بقيمة 130 ألف جنيه خلال الشهر الجاري بفئة واحدة بسعر رسمي مليون و150 ألف جنيه، بدلاً من مليون و280 ألف سابقًا.

أوبل موكا

تراجعت أسعار أوبل موكا موديل 2026 بقيمة 100 ألف جنيه في السوق المصري خلال شهر سبتمبر الجاري، وتتوفر بسعر رسمي مليون و390 ألف جنيه.

أوبل جراند لاند

تراجعت أسعار أوبل جراند لاند موديل 2026 بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه.

وجاءت أسعار أوبل جراند لاند الجديدة كالتالي:

الفئة الأولى: مليون و850 ألف جنيه بدلاً من مليون و950 ألف جنيه.

الفئة الثانية: مليون و950 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثانية: 2 مليون و100 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و200 ألف جنيه.

بيجو 5008

تتوفر بيجو 5008 موديل 2026 بتخفيض بقيمة تترواح بين 100 إلى 140 ألف جنيه في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و285 ألف جنيه للفئة الأولى والفئة الثانية بسعر 2 مليون و575 ألف جنيه، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كیلومتر- أیھما أقرب.

بيجو 3008

تقدم بيجو 3008 الجديدة بالسوق المصري بعد تخفيض يتراوح بين 110 آلاف إلى 150 ألف جنيه بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و50 ألف جنيه للفئة الأولى، بينا انخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 2 مليون و350 ألف جنيه.

رينو داستر

تراجعت أسعار رينو داستر موديل 2025 بقيمة 85 ألف جنيه.

وبعد تخفيض أسعارها أصبحت تتوفر رينو داستر بأسعار جديدة والتي جاءت كالتالي:

الفئة الأولى: 1,150,000 جنيه بدلاً من 1,224,900 جنيه.

الفئة الثانية: 1,240,000 جنيه بدلاً من 1,324,900 جنيه.

الفئة الأعلى تجهيزًا: 1,320,000 جنيه بدلاً من 1,399,900 جنيه.

رينو ميجان

تراجعت أسعار رينو ميجان 2026 بقيمة تصل إلى 160 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعار رينو ميجان الجديدة في السوق المصري من 1,090,000 جنيه بدلاً من مليون و250 ألف جنيه للفئة الأولى، و1,190,000 جنيه بدلاً من مليون 350 ألف جنيه للفئة الثانية، و 1,290,000 جنيه بدلاً من مليون و450 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ستروين C5

كشفت قصراوي جروب عن السعر الجديد لسيارة سيتروين C5 أيركروس موديل 2026 والذي أصبح يبدا من مليون و590 ألف جنيه بدلًا من مليون و720 ألف جنيه، بتخفيض قيمته 130 ألف جنيه.

اما القئة الثانية الأعلى تجهيزاً من سيتروين C5 موديل 2026 حصلت على تخفيض 120 ألف جنيه لتقدم بسعر جديد بلغ مليون و730 ألف جنيه بدلًا من مليون و850 ألف جنيه، أي بتخفيض قيمته 120 ألف جنيه.

ستروين C4

أعلنت شركة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة ستروين في مصر، عن طرح السيارة ستروين C4 موديل 2026 بفئة تجهيزات واحدة هي Shine بسعر جديد يبلغ مليون و390 ألف جنيه بدلًا من مليون و550 ألف جنيه، أي بتخفيض يصل إلى 160 ألف جنيه.

بايك BJ30

أعلنت شركة ألكان أوتو، الوكيل الحصري لسيارات بايك في مصر، عن طرح تخفيضات جديدة على أسعار السيارة الرياضية متعددة الأستخدامات بايك BJ30 المتوفرة في السوق المحلي بفئتين.

وجاءت التخفيضات لتشمل فئة BJ30 Pro التي حصلت على تخفيض غير يصل إلى 115 ألف جنيه، ليصبح سعرها الجديد مليون و574 ألف و900 جنيه.

كما شملت العروض فئة BJ30 الهايبرد المزودة بنظام دفع كلي للعجلات، حيث أصبح سعرها الجديد مليون و674 ألف و900 جنيه بعد التخفيض.

بايك U5 Plus

أعلنت شركة ألكان أوتو الةكيل الحصري لسيارات بايك في مصر، عن تقديم تخفيضات على أسعار السيارة السيدان بايك U5 Plus، والتي تطرحها في السوق المصري بفئتين.

وشمل العرض تخفيضًا بقيمة 50 ألف جنيه على فئة HL ليصبح سعرها الجديد 749 ألف و900 جنيه. كما حصلت فئة TL على تخفيض يبلغ 45 ألف جنيه ليصل سعرها الجديد إلى 854 ألف و900 جنيه.

