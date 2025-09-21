تنافس تسلا Model 3.. تعرف على أرخص سيارات IM الصينية في مصر

أسعار ومواصفات سيات ليون 2025 في مصر بعد التخفيضات الأخيرة

القاهرة - (مصراوي):

انطلقت قبل أيام، علامة "IM موتورز" الصينية للسيارات الكهربائية في السوق المصري، وذلك عبر بوابة مجموعة المنصور للسيارات التي أعلنت عن تقديم ثلاث سيارات متنوعة للمستهلكين بالسوق المصري.

وتعد IM5 السيدان متوسطة الحجم التي تقدمها الشركة لمنافسة تسلا موديل 3 أرخص سيارة في عائلة العلامة الصينية، إذ تقدم بثلاث فئات بأسعار تبدأ من 1.9 مليون جنيه للفئة Ultra Efficiency ، والفئة Ultra Range الثانية بـ2.25 مليون جنيه، وكلا الفئتين بنظام الدفع الخلفي للعجلات.

أما الفئة Ultra Performance الأعلى تجهيزًا والتي تعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات تقدم بسعر رسمي 2.45 مليون جنيه.

يبلغ طول السيارة IM5 الجديدة 4.931 مم وعرضها 1.960 مم وارتفاعها 1.474 مم وقاعدة العجلات بطول 2.950 مم . كما يتوفر للسيارة حماية وأمان مع هيكل 360 درجة .

تعتمد IM5 على منظومات حركة متنوعة، حيث تقدم الفئة الأولى بطاقة 291 حصان مع عزم دوران 450 نيوتن متر، وتستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/ ساعة في 5.6 ثانية، وبطاريتها 75 كيلووات/ساعة بمدى 570 كيلومتر.

الفئة الثانية تبلغ قوتها الحصانية 402 حصان مع 500 نيوتن متر، بينما يتقلص زمن التسارع إلى 4.6 ثواني، وبطارية 100 كيلووات/ساعة بمدى سير يصل إلى 820 كيلومتر.

وتأتي الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا من IM5 والتي تعمل بنظام الدفع الكلي بقوة 767 حصان مع 802 نيوتن متر، ويقدر زمن تسارعها بنحو 2.7 ثواني، وبطارية بطاقة 100 كيلووات/ساعة.

تقدم IM5 السيدان الكهربائية الجديدة بمقصورة فاخرة مزودة بالعديد من وسائل الأمان والرفاهية، أبرزها شاشة لمس مركزية 10.25 بوصة وشاشة ترفيه بانورامية 26 بوصة ونظام صوتي مكون من 20 سماعة.