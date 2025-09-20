أسعار ومواصفات أرخص سيارة جديدة تقدمها "سوإيست" في مصر

كتب - محمود جمال:

تقدم شركة مانيست ، الوكيل الجديد والحصري لعلامة سوإيست الصينية في مصر، والمملوكة لعائلة المنصور، سيارتها Soueast S05 الجديدة كليًا والتي تدخل السوق المصري لأول مرة كأرخص سيارة للعلامة خلال شهر سبتمبر الجاري.

تتوفر S05 الكروس أوفر الجديدة كأرخص خيار بعائلة سوإيست أمام المقبلين على الشراء، وهي تتوفر بفئة واحدة Highline سعرها الرسمي 949,000 جنيه مصري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات Soueast S05 الجديدة بمصر:

وتعتمد S05 على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، يولد قوة 156 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر، ما يمنح السيارة أداءً مناسبًا لفئتها. ويرتبط المحرك بناقل حركة مزدوج القابض DCT WET مزود بتبريد زيت، ويتكون من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

كما أعلنت شركة مانيست عن تقديم حزمة ضمان قوية على جميع سيارات علامة سوإيست الجديدة في مصر، حيث يتم توفير ضمان شامل لمدة 6 سنوات أو حتى مسافة 150 ألف كيلومتر، أيهما أقرب. كما يحصل محرك السيارة على ضمان منفصل يمتد حتى 10 سنوات أو مليون كيلومتر.

كما تقدم الشركة أيضًا برنامج صيانة مجانية حتى 4 سنوات أو 60 ألف كيلومتر، في خطوة تهدف إلى منح العملاء تجربة اقتناء مطمئنة خالية من الأعباء التشغيلية في السنوات الأولى.

