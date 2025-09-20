قائمة بأسعار سيارات نيسان الجديدة في مصر.. تبدأ من 645 ألف

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة مانسكو أوتوموتيف وكيل بيجو في مصر، السيارة بيجو 3008 موديل 2026 خلال شهر سبتمبر الجاري بتخفيض يتراوح بين 110 آلاف إلى 150 ألف جنيه.

تقدم بيجو 3008 الجديدة بالسوق المصري بعد التخفيض بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و50 ألف جنيه للفئة الأولى، بينا انخفضت أسعار الفئة الثانية إلى 2 مليون و350 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بيجو 3008 الجديدة:

تتميز بيجو 3008 الجديدة بخطوط تصميم ديناميكية ومصابيح LED أمامية وخلفية، بالإضافة إلى مقصورة داخلية مجهزة بشاشة مركزية قياس 21 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكيين.

تم تجهيز السيارة بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر وقوة 180 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مما يوفر أداءً قويًا وسلاسة في القيادة.

تتوفر السيارة الجديدة في السوق المحاليل بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى هي Allure وتم تجهيزها يشمل 6 وسائد هوائية، أنظمة أمان متقدمة، جنوط رياضية 19 بوصة، وشاشة عالية التقنية.

أما الفئة الثانية هي GT وبها مزايا إضافية أبرزها مقاعد جلدية بخاصية التدليك، مصابيح Matrix LED، وكاميرا 360 درجة.

