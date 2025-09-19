بعد تراجع بعض طرازاتها حتى 115 ألف.. قائمة بأسعار سيارات بايك بمصر

أعلنت مجموعة منصور للسيارات عن إطلاق علامة IM Motors العالمية للسيارات الكهربائية الفاخرة لأول مرة في مصر، وذلك في إطار التزامها بدعم رؤية مصر 2030 التي تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة وتشجيع التوسع في استخدام السيارات الكهربائية.

ومن المقرر أن تبدأ IM Motors نشاطها في مصر من سبتمبر 2025، عبر افتتاح أول صالتي عرض لها في الشيخ زايد غرب القاهرة والتجمع الخامس شرق القاهرة (المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2025).

وقال أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات المنصور للسيارات، "إن إطلاق علامة IM Motors لأول مرة في السوق المصري يجسد التزام مجموعة منصور الراسخ بدعم الاستدامة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث أن هذه الخطوة تمثل بداية استراتيجية لعصر جديد".

وأضاف: "نفخر بتقديم IM Motors في مصر، ليس فقط كعلامة للسيارات الكهربائية الفاخرة، بل كرمز لمستقبل التنقل الذكي، الذي يجمع بين الأداء الاستثنائي والتكنولوجيا المتطورة والتصميم المبتكر والاستدامة."

انطلقت علامة IM Motors في مصر بثلاثة طرازات رئيسية تجمع بين الأداء الفائق والتقنيات المتطورة والفخامة، في مقدمتها IM5، وهي السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، و IM6 الـ SUV متوسطة الحجم، وIM LS7 الـ SUV كبيرة الحجم.

ومن حيث الأداء، توفر إحدى طرازات IM Motors تسارعًا من صفر إلى 100 كم/س خلال 2.74 ثانية فقط، وسرعة قصوى تصل إلى 305 كم/س، كما أنها مزودة بنصف قطر دوران صغير يمنحها مرونة عالية في القيادة داخل المدن.

IM LS7

تعتمد IM LS7 على محرك بقوة 570 حصانًا وعزم دوران يبلغ 725 نيوتن متر، مع قدرة على الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط، ويصل مدى السيارة إلى 610 كيلومترات في الشحنة الواحدة.

تتوفر IM LS7 في السوق المصري بسعر يبلغ نحو 2 مليون و800 ألف جنيه.

IM5

تتوفر IM5 بثلاث فئات مختلفة؛ الأولى زودت ببطارية سعة 75 كيلووات/ساعة، بقوة 291 حصانًا ومدى يصل إلى 570 كيلومترًا، ويبلغ سعرها 1.9 مليون جنيه.

بينما جاءت الفئة الثانية ببطارية أكبر سعة 100 كيلووات/ساعة ومدى مميز يصل إلى 820 كيلومترًا، مع قوة تبلغ 500 حصان، وسعر يبدأ من 2.25 مليون جنيه.

وفئة ثالثة عالية الأداء من نفس الطراز بمحرك يولد قوة 802 حصانًا، مع مدى 720 كيلومترًا، ويبلغ سعرها 2.45 مليون جنيه.

IM6

تأتي IM6 بفئتين رئيسيتين، الأولى مزودة ببطارية 75 كيلووات/ساعة بقوة 291 حصانًا ومدى 520 كيلومترًا، بسعر 2.1 مليون جنيه.

بينما جاءت الفئة الثانية ببطارية سعة 100 كيلووات/ساعة مع قوة 402 حصانًا ومدى يصل إلى 730 كيلومترًا، بسعر 2.45 مليون جنيه.

أما على صعيد الراحة، فتأتي احدى موديلات السيارات مجهزة بمقاعد Zero Gravity المصممة لامتصاص الضغط وتحقيق الراحه الكامله أثناء فترات القيادة الطويلة، كما تتميز بنظام التوقف المريح الذكي Intelligent Comfort Stop، الذي يُحسِّن تجربة القيادة في الزحام، ويضيف مستوى من الهدوء والانسيابية داخل المدن.

وفيما يتعلق بالأمان، فقد حصلت سيارات IM Motors على تقييمات Euro NCAP المعتمدة دوليًا، وهي مزودة بنظام متطور يعمل بتقنية AI Chauffeur التي تسمح بتحكم سلس وآمن في المركبة بلمسة واحدة، إضافة إلى وضع القيادة الليلي الممطر Rainy Night Mode الذي يعزز الرؤية والأمان في الظروف الجوية الصعبة، إلى جانب أنظمة مساعدة السائق من فئة ADAS L3 المتقدمة، التي توفر دعمًا ذكيًا وتحذيرات -تنبيهية دقيقة للسائق.

وتُعد سيارات IM Motors واحدة من الأكثر تطورًا بالسوق، حيث تعتمد على معالجات قوية من شركات عالمية مثل NVIDIA OrinN وQualcomm Snapdragon، ما يوفر بيئة رقمية فائقة الأداء، وتتكامل هذه القدرات مع شاشة بانورامية تفاعلية بقياس 41.8 بوصة، وتقدم واجهة تشغيل مستقبلية تتيح للسائق التحكم الكامل في وظائف السيارة من خلال تصميم بسيط وسلس وتجربة تفاعلية غير مسبوقة.

جدير بالذكر أن علامة IM Motors تأسست نتيجة شراكة استراتيجية بين شركةSAIC Motor ، إحدى كبرى شركات تصنيع السيارات عالميًا، ومجموعة Alibaba الرائدة في مجال التكنولوجيا، وشركة Zhangjiang Hi-Tech تحت شعار "Intelligence in Motion"، الذي يعكس رؤيتها في دمج الذكاء الاصطناعي مع تقنيات التنقل لتقديم حلول قيادة ذكية، آمنة، ومستدامة.

