بعد تراجع بعض طرازاتها حتى 115 ألف.. قائمة بأسعار سيارات بايك بمصر

كتب - محمد جمال:

وقعت الشركة المصرية الدولية للتجارة والتوكيلات “EIT”، وكيل سيارات “كيا” في مصر والتابعة لمجموعة المصرية العالمية EIM، عقد شراكة استراتيجية مع "كيا" العالمية لتدشين مشروع التجميع المحلي للسيارات بنظام CKD داخل السوق المصري، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه يتم ضخها بدءًا من العام الجاري.

قال طاهر شاهين، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لـ”EIT”، إن الشركة تستهدف إنتاج أول سيارة مجمعة محليًا خلال النصف الثاني من عام 2026، مشيرًا إلى أن المشروع سيشمل دورًا في الصناعات المغذية للسيارات، إلى جانب توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار.

وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليًا، بالتعاون مع الجانب الكوري، عددًا من الطرازات المرشحة للتجميع محليًا، على أن يتم حسم الموديلات النهائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما أوضح أن الخطة تتضمن في مرحلتها الأولى الاستعانة بمصانع خارجية لتجميع بعض طرازات كيا، على أن يتم نقل خطوط الإنتاج تدريجيًا إلى المصانع الجديدة التابعة للشركة، والمقرر الانتهاء من إنشائها وافتتاحها خلال عامين.

وأضاف أحمد الخادم، الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع السيارات في مجموعة EIM، أن المجموعة تعتزم إنشاء مصنع مخصص لتجميع طرازات “كيا” في مصر خلال عامي 2026 – 2027، موضحًا أن البداية ستكون بتجميع طرازين: أحدهما من فئة الـSUV والآخر من السيدان، على أن يتم طرحهما في الربع الثالث أو الرابع من 2026.

وأكد الخادم أن مشروع التصنيع سيرتكز على ثلاثة محاور أساسية: الالتزام بأعلى معايير الجودة في خطوط الإنتاج، تدريب وتأهيل الكوادر والمهندسين، والالتزام بالمعايير البيئية.

كما كشف عن خطط لإطلاق خمسة طرازات كهربائية لعلامة “كيا” في السوق المصري خلال الربع الأخير من 2025، في إطار دعم التوجه نحو السيارات الكهربائية.

وأوضح أن “كيا” حققت مبيعات بلغت 200 ألف سيارة منذ دخولها السوق المصري قبل 20 عامًا، وتسعى الشركة لزيادة حصتها السوقية العام الحالي عبر تقديم طرازات جديدة مثل “سيلتوس”، و”K4″، و”كرنفال”، و”سبورتاج فيس ليفت”.

وأشار إلى أن “EIT” ضخت استثمارات كبيرة لتوسيع شبكة معارضها وخدماتها، حيث افتتحت 42 مركزًا لخدمات ما بعد البيع والصيانة إلى جانب توفير قطع الغيار لعملاء العلامة الكورية.

وقال أحمد مجاهد مدير علامة كيا في مصر، إن انتشار مراكز البيع وتقديم خدمات ما بعد البيع لعلامة كيا في محافظات مصر المختلفة يعزز من حضور العلامة الكورية في السوق المصري.

اقرأ أيضًا..

أرخص سيارة كروس أوفر جديدة في مصر.. أقل من 750 ألف جنيه

بعد التخفيضات الأخيرة.. رينو ميجان تبدأ من مليون و90 ألف جنيه بمصر

فولكس فاجن تايرون تستعد للانطلاق بالسوق المصري قربيًا