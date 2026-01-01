إعلان

4000 وظيفة.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الإسعاف

كتب : محمد سامي

05:13 م 01/01/2026

المهندس حاتم نبيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد (4000) وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، اضغط هنا.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن الامتحان الإلكتروني سيتم عقده وفقًا للمواعيد المُعلنة لكل متقدم على صفحة الاستعلام بالموقع.

وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة في 4 نوفمبر 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2025.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات والإرشادات الواردة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومتابعة الموقع لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات والإجراءات التالية.

