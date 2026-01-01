مع بداية 2026.. 10 سيارات زيرو في مصر بأسعار أقل من 750 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

مع انطلاق عام 2026، يشهد سوق السيارات المصري حالة من التنوع الملحوظ في الطرازات الاقتصادية، مدعومًا باستمرار استقرار الأسعار نسبيًا وزيادة المعروض من السيارات الجديدة، خاصة في فئة السيدان والكروس أوفر والهاتشباك.

ومع التراجع الكبير بأسعار السيارات خلال العام 2025، لاتزال فئة كبيرة من المقبلين على الشراء لازالت مهتمه بالطرازات الأرخص سعرًا بالسوق المحلي والتي يقل سعرها عن 750 ألف جنيه كما أنها تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المشترين.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات الأرخص سعرًا بمصر:

ميتسوبيشي أتراج

تقدم ميتسوبيشي أتراج الجديدة بسعر رسمي 670,000 جنيه.

تعتمد ميتسوبيشي أتراج الجديدة على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

ميتسوبيشي ميراج

تقدم ميتسوبيشي ميراج الجديدة بسعر رسمي 685 ألف جنيه.

تعتمد ميتسوبيشي ميراج على محرك مايفيك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر.

بروتون ساجا

تقدم بروتون ساجا 2026 المجمعة محليا بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 650 ألف جنيه .

تعتمد سيارة بروتون الجديدة على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

نيسان صني

تقدم نيسان صني 2026 في مصر بأسعار رسمي يبدأ من 645.000 جنيه للفئة الأولى مانيوال، والفئة الأولى أوتوماتيك سعرها 695.000 جنيه، والفئة الثانية من صني 745.000 جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

بايك u5 plus

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

وتقدم بايك U5 Plus الجديدة بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 725 ألف جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية بـ750.000 جنيه.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026 من 665 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 699 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 740 ألف جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت 2026 الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 725 ألف جنيه.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

شيفرولية أوبترا

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا 2026 بأسعار رسمية تبدأ من 725.000 جنيه للفئة الأولى، و 750.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

جاك JS2

تقدم جاك JS2 كروس أوفر موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي 710 ألف جنيه.

تعتمد جاك JS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

فيات تيبو

تتاح فيات تيبو بـ3 فئات من التجهيزات، ولكن الفئة الأولى فقط تقدم بناقل حركة يدوي وسعرها الرسمي 694.900 جنيه.

تقدم فيات تيبو بنوعين من المحركات الأول سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان، مع ناقل حركة يدوي من السيارة وتبلغ سرعتها القصوى للنسخة 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا.