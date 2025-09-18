بعد التخفيضات الأخيرة.. رينو ميجان تبدأ من مليون و90 ألف جنيه بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، سيارتها رينو ميجان 2026 الجديدة بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسني يبدأ من مليون و 90 ألف جنيه.

تبدأ أسعار رينو ميجان الجديدة في السوق المصري من 1,090,000 جنيه للفئة الأولى، و1,190,000 جنيه للفئة الثانية، و 1,290,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات رينو ميجان الجديدة بالسوق المصري:

تأتي ميجان الجديدة بنوعين من المحركات الأول سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك، والثاني سعة 1300 سي سي تربو بقوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي من 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch، وتصل لسرعة قصوى 180 كم/ساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 13.4 ثانية.

تمتلك ميجان بحسب الوكيل تجهيزات أساسية مثل التحكم بالنظام الصوتي من عجلة القيادة، وخاصية ربط الهاتف بالسيارة عن طريق البلوتوث، ونظام ملاحة من خلال شاشة مقاس 7 بوصة تعمل باللمس وتدعم هواتف أبل وأندرويد، بالإضافة إلى نظام دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح (كارت رينو الذكي).

تتمتع ميجان بمجموعة كبيرة من وسائل الأمان والسلامة أبرزها 6 وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق الفرامل، وبرنامج توزيع قوة الفرامل الإلكتروني، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج تدعيم الفرامل وبرنامج المساعدة على المرتفعات، ونظام تحذير عند انخفاض ضغط الإطارات، وتثبيت مقاعد الأطفال.

كما تحتوي على مانع إدارة المحرك للحماية ضد السرقة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام تنبيه السائق في حالة الإرهاق، ونظام التنبيه عند الخروج عن الحارة المرورية، ونظام ركن السيارة آليا- وشاشة عرض معلومات في نطاق الرؤية.