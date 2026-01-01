"إكس بينج" تطلق SUV بأطول مدى قيادة في العالم

رسميًا| طرح الجيل السابع من نيسان باترول.. مواصفات تفصيلية

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "إكس بينج" (XPeng) عن إطلاق سيارتها G7 Super Extended Range الجديدة، التي تعد السيارة الـ SUV ذات أطول مدى قيادة في العالم؛ حيث يبلغ 1704 كلم وفقا لمعيار CLTC الصيني.

وأوضحت الشركة الصينية أنها زودت سيارتها G7 Super Extended Range الجديدة ببطارية بسعة 56 كيلووات/ساعة، والتي يتم شحنها بواسطة محرك بنزين توربيني عالي الكفاءة بسعة 5ر1 لتر، والذي يمكنه العمل بخزان وقود بسعة 60 لترا.

ويتم التحكم في موسع المدى بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أعلى كفاءة ممكنة.

سرعات شحن عالية

كما جهّزت "إكس بينج" السيارة الرياضية الهجينة بنظام 800 فولت، مما يتيح سرعات شحن عالية، ويسمح بشحن بطارية فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) بنسبة 80% في غضون 12 دقيقة تقريبا.

كما تم تجهيز السيارة الهجينة بشاحن فائق مدمج، بالإضافة إلى العديد من أنظمة الحد من الضوضاء.