كتب - محمد جمال:

تستعد مجموعة المنصور للسيارات الوكيل المحلي للعديد من العلامات التجارية بالسوق المصري، لتدشين علامة IM الصينية الكهربائية الجديدة لأول مرة في مصر، والتي من المقرر أن تنطلق رسميًا في مصر الخميس المقبل 18 سبتمبر.

تأسست شركة IM Motors في ديسمبر عام 2020 وهي مشروع مشترك بين ثلاثة شركات صينية هم "سايك موتور" و"على بابا جروب" و "Zhangjiang Hi-Tech"، حيث قدموا أول نموذج سيدان للشركة في يناير 2021 والتي كانت تهدف لمنافسة سيارة تسلا Model S، ثم في أبريل 2021.

قدمت الشركة ثلاث سيارات اختبارية حتى طرحت رسميًا طرازها الإنتاجي الثاني LS7 في ديسمبر 2022، وفي أغسطس 2023 قدمت الشركة طرازها الثالث LS6، ثم أطلقت طرازها الرابع L6 السيدان في فبراير 2024.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز السيارات التي تقدمها علامة IM عالميًا ومتوقع طرحها بمصر قريبًا:

IM L7

تقدم IM L7 السيدان الجديدة بنسخة بمحرك واحد خلفي قوته 335 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.9 ثواني، بينما ينضم محرك آخر أمامي في نسخة الدفع الكلي بقوة إجمالية 570 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.87 ثواني، وكلا النسختين يتصل ببطارية واحدة سعتها 90 كيلووات/ساعة، ومدى سيرها 708 كيلومتر في النسخة الأولى و625 كيلومتر في النسخة الثانية.

IM LS7

تقدم IM LS7 الـSUV متوسطة الحجم، وتأتي بنسخة المحرك الواحد بقوة 402 حصان ونسخة المحركين بقوة 776 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س 3.9 ثواني، وسرعتها القصوى فهي 239 كم/س، ويزيد مدى سيرها ليصل إلى 700 كيلومتر.

IM LS6

تقدم IM LS6 الـSUV المدمجة LS6 بنسخة المحرك الواحد بقوة290 حصان ومداها 580 كيلومتر، وتتفاوت القوة الحصانية بين الفئات وصولاً إلى أعلى فئة بنظام الدفع الكلي وقوتها الإجمالية 776 حصان، أما مداها فيصل إلى 702 كيلومتر وفقاً لاختبارات دورة القيادة الأوروبية NEDC.

IM L6

تأتي IM L6 بخيارات متعددة من البطاريات تتدرج من 75 kWh – LFPإلى 133 kWh “بطارية شبه-صلبة”. ومنظومات جهد تتراوح بين 400V إلى 900V، ما يمنح مدى كهربائي يصل حتى 1000 كم في نسخ Ultra.

النسخ الأعلى تقدم قوة تصل إلى 579 kW، وتوفر تسارعاً أقل من الثلاث ثوانٍ وسرعة قصوى تتجاوز 260 كم/س. كما يتضمن الطراز نظام تعليق متكامل -digital chassis يدمج الفرملة الإلكترونية، التوجيه الكلي للعجلات الأربعة، وتعليق هوائي ذكي يُضبط تلقائياً لحالة الطريق.

IM LS9

تقدم IM LS9 الهجينة بمدى ممتد EREV وتصنَف كـSUV فاخرة كاملة الحجم، وتعتمد على نظام هجين متطور يجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر يعمل كمولد كهربائي ومحركات كهربائية أمامية وخلفية بقدرة إجمالية تقارب 673 حصانًا، مع بطارية من الجيل الجديد بقدرة 66 kWh وتقنية CATL Freevoy، ما يتيح مدى كهربائي صافي يصل إلى 450 كم ومدى إجمالي يتجاوز 1500 كم وفق المعايير الصينية.

اقرأ أيضًا..

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة عائلية "يابانية" جديدة في مصر

مقارنة بين أرخص سيارتين كهربائيتين في مصر.. إيهما تفضل الشراء؟

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. تبدأ من 645 ألف جنيه