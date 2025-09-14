قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة عائلية "يابانية" جديدة في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، سيارتها نيسان صني 2026 السيدان العائلية، كأرخص سيارة يابانية تجميع محلي بالسوق المصري خلال شهر سبتمبر الجاري.

تتوفر نيسان صني موديل 2026 الجديدة بأسعار تبدأ من 645 ألف جنيه للفئة المزودة بناقل حركة مانيوال، والفئة الأولى بناقل حركة أتوماتيك سعرها 735 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 780 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 810 آلاف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان صني الجديدة:

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

اقرأ أيضًا:

مقارنة بين أرخص سيارتين كهربائيتين في مصر.. إيهما تفضل الشراء؟

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. تبدأ من 645 ألف جنيه

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة كهربائية في مصر بـ 585 ألف