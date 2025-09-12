بورشه تطلق نسخة هجينة من 911 Turbo S الرياضية

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة بورشه عن إطلاق نسخة هجينة من أيقونتها 911 Turbo S الرياضية نظير سعر يبلغ 271 ألف يورو للموديل الكوبيه و285 ألف و200 يورو للموديل الكابريو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها 911 Turbo S الهجينة الجديدة تعتمد على نظام الدفع الهجين T-Hybrid بقوة 523 كيلووات/711 حصانا لتكون بذلك أقوى موديلات الطراز 911 على مر العصور، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 800 نيوتن متر، مع بطارية بسعة 9ر1 كيلووات ساعة.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 5ر2 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 322 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 6ر11 لتر/100 كلم.

عناصر ديناميكا هوائية جديدة

وتتضمن السيارة الجديدة أيضا عناصر ديناميكا هوائية جديدة ونشطة في الواجهة الأمامية، بالإضافة إلى نظام تعليق كهروهيدروليكي مُتحكم به سابقا لتحسين التوازن بين الطرق الريفية والطرق السريعة وحلبة السباق.

كما تتألق السيارة911 Turbo S الهجينة بشعارات وأجزاء إضافية بلون Turbonit الخاص.