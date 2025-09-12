فيراري تطرح سيارة هجين بقوة 1036 حصانا

روما - (د ب أ):

تعيد شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري إحياء الاسم التاريخي لأحدث سياراتها فائقة القوة، رغم أن هذه السيارة عالية التقنية لا تحمل أي طابع كلاسيكي.

وستحل السيارة الجديدة 849 تيستاروسا محل السيارة إس.إف 90 ستراديل، مع تطوير نظام محركاتها ليصبح نظاما هجينا يتكون من محرك احتراق داخلي ذي 8 صامات سعة 4 لترات مثبت في المنتصف، مع محركين كهربائيين أماميين، ومحرك ثالث داخل ناقل الحركة الذي يعطي ثماني سرعات يمكن التنقل بينها يدويا أو آليا.

ونقل موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات عن فيروز صغيري المتحدث باسم فيراري القول إن رقم 8 في اسم السيارة يشيرة إلى أن المحرك يتكون من 8 صمامات ورقم 49 يشير إلى أن سعة كل اسطوانة في المحرك تبلغ 499 سنتيمترا مكعبا.

ويتمثل التغيير الأكبر في السيارة 849 تيستروسا في الشواحن التوربينية الجديدة الأكبر حجمًا، والتي تتيح للمحرك التقليدي توليد قوة 819 حصانا بمفرده، بزيادة قدرها 50 حصانًا عن المحرك في السيارة إس.إف 90 بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ 621 رطلا لكل قدم مكعب.

ومع توليد المحركات الكهربائية 217 حصانا، يرتفع إجمالي القوة إلى 1036 حصانا.

وتؤكد فيراري أن السيارة تستطيع الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3ر2 ثانية فقط، ثم الوصول إلى 124 كيلومترا في الساعة خلال 3ر6 ثانية.

لكن موقع كار أند درايفر يتوقع أن يكون معدل تسارع السيارة أكبر من ذلك مشيرا إلى أن السيارة إس.إف 90 ستراديل نجحت في الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين فقط أثناء لاختبارات.

ولا تختلف وظيفة المحركات الأمامية في السيارة 849 عنها في السيارة إس.إف 90 حيث تساهم في توزيع عزم الدوران، وتوفر أيضا كبحا متجددا. و تم تعديل المحرك الخلفي لتعويض أي تأخر في التوربو الكبير.

وكما هو الحال في السيارة إس.إف 90 0، يمكن تشغيل السيارة 849 تيستاروسا في وضع القيادة الكهربائية لمسافة تصل إلى 16 ميلًا بسرعات تصل إلى 81 ميلًا في الساعة، وهي تعمل بنفس حزمة البطارية التي تبلغ 5ر6 كيلوواط/ساعة.

مع ذلك، من المتوقع أن يكون تشغيل محرك الاحتراق الداخلي أكثر متعة من ذي قبل، حيث عملت فيراري على تحسين صوت المحرك، والذي تقول إنه قد تمت زيادته في جميع السرعات.