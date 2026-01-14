عادت خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط إلى واجهة الأحداث بقوة، تزامنا مع تصاعد احتمالات المواجهة بين واشنطن وطهران.

وفي أعقاب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين لمواصلة الاحتجاجات وتعهده بأن "المساعدة قادمة"، هددت إيران صراحة بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم.

يسلط التهديد الإيراني، الضوء على شبكة واسعة من المنشآت التي تشكل العمود الفقري للنفوذ العسكري الأمريكي، بدءا من الخليج العربي وصولا إلى تركيا، فما هي أبرز الأهداف الأمريكية المحتملة لإيران حال تعرضها لهجوم.

قاعدة "العديد" القطرية

في يونيو الماضي، استهدف الحرس الثوري الإيراني، قاعدة "العديد" القطرية التي تستضيف قوات أمريكية، ردا على هجوم الولايات المتحدة على منشآت نووية في إيران.

وتجنبا لتكرار نفس السيناريو في حال تنفيذ أي هجمات على إيران، سحب الجيش الأمريكي جزءا كبيرا من قواته في القاعدة القطرية، اليوم الأربعاء.

وتستضيف القاعدة القطرية، أكبر عدد من القوات الأمريكية في المنطقة بقوام يقدر بنحو 10 آلاف جندي، كما تشكل المقر الرئيسي للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

وفي الأونة الأخيرة، شهدت القاعدة افتتاح "خلية تنسيق جديدة" لتعزيز الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل.

البحرين

يمتد الوجود الأمريكي في الخليج العربي شرقا إلى البحرين، والتي تُعد الذراع البحري الضاربة للقوات الأمريكية في المنطقة، إذ تستضيف مقر الأسطول الخامس المسؤول عن تأمين الممرات المائية الحيوية في الخليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي.

الكويت

توفر الكويت، عدة منشآت حيوية ولوجيستية للقوات الأمريكية، بما في ذلك معسكر "عريفجان" وقاعدة "علي سالم" الجوية المعروفة باسم "الصخرة"، إلى جانب معسكر "بوهرينج" الذي يشكل نقطة انطلاق للقوات الأمريكية نحو سوريا والعراق.

الإمارات

في غضون ذلك، تلعب قاعدة "الظفرة" في دولة الإمارات دورا محوريا في دعم مهام الاستطلاع ومكافحة التنظيمات الإرهابية، فيما يستقبل ميناء "جبل علي" في دبي بصفة دورية حاملات الطائرات الأمريكية، على الرغم من عدم تصنيفه كقاعدة رسمية، وفقا لوكالة "رويترز".

السعودية

تشكل القواعد في المملكة العربية درع الحماية للقوات الأمريكية البالغ تعدادها نحو 2300 جندي، يتمركزون في قاعدة "الأمير سلطان" الجوية، في ظل حماية دفاعية تشمل منظومات "باتريوت" و"ثاد" الصاروخيتين.

العراق والأردن

في العراق، تحتفظ الولايات المتحدة بوجود استراتيجي في قاعدتي "عين الأسد" التي تعرضت سابقا لهجوم إيراني، وقاعدة "أربيل" في شمال البلاد لدعم الأمن ومهمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

بينما يستضيف الأردن، "الجناح الجوي الاستكشافي 332" في قاعدة "موفق السلطي" بمنطقة الأزرق.

تركيا

تركيا، في الشمال الآسيوي، تحظى القوات الأمريكية بوجود دائم في قاعدة "إنجرليك" التركية التي تضم أسلحة نووية أمريكية.