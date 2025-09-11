5 شركات تستدعي أكثر من 40 ألف سيارة بسبب عيوب قاتلة

سول - (د ب أ):

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية قرار خمس شركات لصناعة السيارات ووسائل النقل استدعاء أكثر من 40 ألف مركبة في البلاد بشكل طوعي لإصلاح مجموعة من العيوب الفنية.

وأشارت الوزارة إلى أن القائمة تضم شركات هيونداي موتور وفورد سيلز سيرفس كوريا ودي.إن.أيه موتورز لصناعة الدراجات النارية ومرسيدس بنز كوريا وستيلانتس كوريا وستستدعي حوالي 38ر40 ألف سيارة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن أسباب الاستدعاء تشمل ضعف في قفل غطاء المحرك في السيارة متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) باليسيد من هيونداي وخلل في مسامير مشابك أحزمة الأمان في سيارة فورد إكسبلورر إس.يو.في ، وعيب في جهاز استشعار بالدراجة النارية يو.إتش.آر 125 من شركة دي.إن.أيه موتورز.

وقالت وزارة النقل الكورية الجنوبية إن عمليات الاستدعاء شملت أيضا عيوبا في أجزاء في نظام التوجيه في السيارة مرسيدس-بنز جي.إل.سي 300 فورماتيك ، وعيوبا في كابلات بالسيارة جيب رانجلر من ستيلانتس.