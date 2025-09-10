تخفيض أسعار رينو داستر 2025 الجديدة 85 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، عن تراجع أسعار سيارتها رينو داستر موديل 2025 التي تنتمي لفئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 85 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري.

وبعد تخفيض أسعارها أصبحت تتوفر رينو داستر بأسعار جديدة والتي جاءت كالتالي:

الفئة الأولى: 1,150,000 جنيه بدلاً من 1,224,900 جنيه.

الفئة الثانية: 1,240,000 جنيه بدلاً من 1,324,900 جنيه.

الفئة الأعلى تجهيزًا: 1,320,000 جنيه بدلاً من 1,399,900 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رينو داستر الجديدة كليًا بمصر:

أداء رينو داستر الجديدة

جاءت رينو داستر الجديدة بمحرك تربو سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet من 6 سرعات.

تصميم وتجهيزات رينو داستر الجديدة

تأتي السيارة الجديدة بلغة تصميم عصرية مستوحاة من الهوية البصرية الجديدة لرينو، حيث تبرز الواجهة الأمامية بشبكة مميزة تتوسطها كلمة Renault، مع مصابيح LED أنيقة وجنوط رياضية بقياس 17 و18 بوصة، مما يمنحها حضورًا قويًا على الطريق.

أما المقصورة الداخلية، فقد تم تصميمها لتمنح السائق والركاب تجربة قيادة متكاملة، حيث تحتوي على شاشة لمس مقاس 10 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام صوتي عالي الجودة بـ 6 سماعات حسب الفئة. كما تشمل التجهيزات طارة من الجلد بها مثبت ومحدد سرعة، ووسائل راحة متعددة.

أنظمة أمان متكاملة

حرصت رينو على تضمين أعلى معايير الأمان في داستر 2025 وفي مقدمتها 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ومساعد الصعود على المرتفعات (Hill Start Assist)، ونظام كشف النقاط العمياء (Blind Spot Warning)، وكاميرا محيطية 360 درجة (في الفئة الأعلى)

