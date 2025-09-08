رسميًا.. طرح سكودا كاروك موديل 2026 في السوق المصري (أسعار ومواصفات)

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة "سكودا" Skoda التجارية في مصر،عن إطلاق النسخة الجديدة من السيارة "كاروك" KAROQ الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2026 بالسوق المحلي.

ووفقًا لقائمة أسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة التشيكية، تتوفر كاروك الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليونين و150 ألف جنيه.

تأتي السيارة بتصميم عصري، ومواصفات محسنة على صعيد الأداء والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أنظمة أمان متقدمة، ما يعزز من مكانتها في فئتها، فالواجهة الأمامية عززت بشبكة سداسية مميزة، ومصابيح LED معاد تصميمها والمزودة بتقنية Matrix Beam الذكية.

كما تتميز النسخة الجديدة من KAROQ بصادم أمامي مدمج بجناح سفلي لتعزيز الديناميكية الهوائية، وتم إضافة فتحات تهوية في الصادم الأمامي لتقليل مقاومة الهواء وتوجيه تدفقه بكفاءة، بما يساهم في تحسين الأداء والانسيابية على الطريق.

أما من الخلف، فتبرز النسخة الجديدة من السيارة "KAROQ" ملامح القوة والثبات، فيضفي الصادم الخلفي الجديد وناشر الهواء باللون الأسود مظهرًا أكثر جرأة وثباتًا، إلى جانب ارتفاع محسن عن الأرض يضمن قيادة سلسة على الطرق غير الممهدة.

يبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4.390 ملم، والعرض الكلي (بما في ذلك المرايا) يصل إلى 2.025 ملم، بينما يبلغ الارتفاع 1.603 ملم. وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.638 ملم، ما يوفر مساحة داخلية مريحة للركاب ومزيدًا من الثبات أثناء القيادة.

تستمد سكودا KAROQ قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر (1,395 سم³)، بقوة 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات (AQ300) ونظام دفع أمامي، ما يوفر أداءً متوازنًا يجمع بين القوة والانسيابية.

وتتمكن سكودا "KAROQ" موديل 2025 من بلوغ سرعة قصوى تبلغ 201 كم/س، مع تسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 9.2 ثانية، بوزن إجمالي يبلغ 1.860 كجم وخزان وقود بسعة 50 لترًا.

تقف السيارة على جنوط رياضية قياس 18 بوصة؛ ومساحة تخزين خلفية تبدأ من 521 لترًا وتصل إلى 1.630 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، ما يلبي مختلف احتياجات الاستخدام اليومي والسفر.

تتمتع السيارة بمجموعة من أنظمة الأمان الحديثة لحماية للسائق والركاب، أبرزها وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب، ووسائد جانبية أمامية مع خاصية تعطيل الوسادة الهوائية للراكب.

كما زودت بنظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ومساعد للانطلاق على المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية، ونظام تثبيت السرعة (CCS)، بالإضافة إلى نظام تنبيه السائق عند الإرهاق، ومحدد للسرعة للمساعدة على الحفاظ على قيادة آمنة ومستقرة في مختلف ظروف الطريق.

توفر السيارة مجموعة من التجهيزات الإلكترونية الذكية، التي تعزز من راحة السائق والركاب وتوفر تجربة قيادة متطورة ومنها شاشة عدادات رقمية (Virtual Cockpit)، ونظام تكييف هواء ثنائي المناطق بوحدة تحكم للمقاعد الخلفية.

السيارة مزودة كذلك بشاشة لمس قياس 9.2 بوصة تدعم البلوتوث والأوامر الصوتية، ومنفذ USB Type-C، إلى جانب دعم أنظمة (App-Connect / MirrorLink / SmartLink) للربط مع الهواتف الذكية سواء سلكيًا أو لاسلكيًا.

كما تدعم السيارة نظام الدخول والتشغيل بدون مفتاح (KESSY Full) لسهولة أكبر في الاستخدام، بالإضافة إلي خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف، وفرامل يد إلكترونية (EPB)، ومستشعرات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية.

وتعزز الراحة من خلال مرآة داخلية ذاتية التعتيم، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للطي والتسخين، ومساحات أمامية بخاصية التحكم المتقطع مع مستشعرات للمطر.

تتمتع المقصورة الداخلية للسيارة بإضاءة محيطية داخلية أنيقة، ومقاعد من الجلد الطبيعي قابلة للطي والتقسيم. كما تأتي المقاعد الأمامية بخاصية التعديل الكهربائي ودعم القطنية، بالإضافة إلى خاصية الذاكرة لتخزين وضعيات الجلوس.

وتضم السيارة عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف مكسوة بالجلد بثلاثة أذرع، وفتحة سقف بانورامية كهربائية، وقفل أمان للأطفال، وواقيات شمس مزودة بمرايا مضيئة، مع خيارات متنوعة لاختيار نمط القيادة.

تقدم السيارة بمصابيح LED عالية الأداء بخاصية توزيع الضوء المتغير حسب ظروف الطريق، وإضاءة مخصصة للزوايا، وإضاءة إضافية مخصصة للطقس السيئ.

وتعزز سكودا "KAROQ" موديل 2026 من أنظمة الإضاءة فيها بتقنيات متطورة، حيث تأتي بمصابيح Matrix Beam الذكية، لتوفير رؤية دقيقة دون إزعاج للمركبات الأخرى، إلى جانب أضواء نهارية قابلة للتحكم، ومصابيح خلفية LED متعددة الوظائف؛ فضلًا عن حزمة كروما خارجية، مع ماسحة ومغسلة خلفية بخاصية التشغيل المتقطع.