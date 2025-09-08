هل تسببت التخفيضات المتواصلة في ركود سوق السيارات؟.. "المصنعين" ترد

كتب - محمود أمين:

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن التخفيضات الأخيرة التي طالت عدد من الطرازات المطروحة في السوق المحلي، تعد خطوة إيجابية لإعادة ضبط السوق والوصول إلى ما يعرف بالسعر العادل.

وأوضح سعد في تصريحات لـ"مصراوي" أن هذه التخفيضات تعكس وجود منافسة قوية بين الوكلاء والموزعين في مصر، خصوصًا مع دخول علامات جديدة وطرازات متنوعة بشكل متزايد خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن التخفيضات المستمرة في الأسعار كان لها أثر مباشر على قرارات المستهلكين، إذ دفع ذلك عدد كبير من الراغبين في شراء سيارات جديدة عن الإحجام في الوقت الحالي وتأجيل قرارات الشراء، انتظارًا لمزيد من التخفيضات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هذا السلوك متوقع وطبيعي في ظل التراجع المتكرر للأسعار، واوضح أن غالبية هؤلاء المستهلكين سيعودون لإتمام عمليات الشراء في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب التوقعات.

ورغم تأجيل قرارات الشراء من جانب بعض المستهلكين، يرى سعد أن السوق المصري يشهد حالة من النشاط النسبي خلال العام الجاري إذا ما تمت مقارنته بالسنوات السابقة، لافتًا إلى أن حجم المبيعات والإقبال على الطرازات الجديدة يعكسان حالة من الانتعاش تعززها المنافسة ووفرة المعروض.

وأردف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن السوق المصري يشهد حاليًا حالة من إعادة الهيكلة بفعل المنافسة القوية بين العلامات التجارية المختلفة، وهو ما انعكس في القرارات المتتالية بتخفيض الأسعار والتي كانت بشكل شبه يومي خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تخدم فقط المستهلك، وإنما تسهم كذلك في تعزيز الثقة بالسوق وتأكد على أن الأسعار تتحرك نحو مستويات أكثر عدلاً وواقعية، بما يتناسب مع القدرات الشرائية لشريحة أكبر من العملاء.