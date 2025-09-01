القاهرة - (مصراوي):

حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اصطحاب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، بسيارة الرئاسة الروسية "أوروس"، ذلك خلال انتقالهما لمقر الاجتماع الثاني بقمة "منظمة شنجهاي للتعاون" المقامة حاليًا بمدينة تيانجين شمالي الصين.

ورصدت عدسات الكاميرات كلا المسؤولين أثناء استقلالهما السيارة "أوروس" الخارقة التي تم تصنيعها خصيصًا للرئاسة الروسية في عهد الرئيس بوتين، ولا يتحرك الرئيس خلال زياراته خارج حدود الدولة الروسية بدونها.

وتعد السيارة "أوروس" رمزًا لتخلص روسيا من سيطرة دول أوروبا الغربية على مجال الصناعة والتجارة الروسي، وهو ما برز في قراره بإنهاء خدمة السيارة الرئاسية السابقة والتي أنتجتها خصيصًا شركة مرسيدس بنز الألمانية، وإحلالها بسيارة روسية محلية الصنع.

وخلال تنصيبه رئيسًا للمرة الرابعة في عام 2018، تم تدشين السيارة الرئاسية الروسية الجديدة وهي إنتاج مشروع "كورتيج" وتصنعها شركة "أوروس موتورز" المتخصصة فى صناعة السيارات الفارهة.

في التقرير الآتي رصد لأبرز مواصفات سيارة الرئاسة الروسية:

- تحتوي المقصورة على منظومة تحكم في التكييف، وتثبيت درجة حرارة الهواء بواسطة جهاز تحكم على هيئة قرصين دوارين يعملان كشاشتين، كما تم استخدام ألواح من أنواع ثمينة من الخشب في الديكور الداخلي على نطاق واسع.

- السيارة الرئاسية "أوروس" صممت خصيصًا لتكون قادرة على الحماية حتى عندما تكون مغمورة بالماء.

- يتم تشغيل السيارة بواسطة محرك هجين بثمان أسطوانات وسعة 4.4 لتر.

- تم تجهيز السيارة الروسية لتكون قادرة على التصدي للحرائق والقنابل والرصاص إلى جانب الحماية ضد نيران القناصة، ودانات الآر بي جي.

-السيارة قادرة على صد الهجمات بالأسلحة البيولوجية، ويستطيع الرئيس وهو بداخلها من إدارة كافة شئون الدولة وقيادة حرب كاملة.

- ينظر إلى سيارة أوروس على أنها وريث للسيارات المدرعة التي صنعتها شركة "زيل" والتي نقلت القادة السوفييت خلال سنوات الحرب الباردة.

- زودت السيارة بشاشة كبيرة في لوحة المفاتيح بالإضافة إلى منظومة مالتميديا متطورة، وديكورات المقصورة مستمدة بشكل بعيد من سيارات مرسيدس S وE الحديثتين.