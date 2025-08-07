تراجع أسعار شيفرولية أوبترا 2026 بقيمة 20 ألف جنيه بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية التجارية في مصر، تخفيض أسعار أوبترا 2026 الجديدة بقيمة 20 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، تقدم أوبترا 2026 بعد التخفيض بفئتين بأسعار رسمية تبدأ من 744.9 ألف جنيه للفئة الأولى، و 769.9 للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيفرولية أوبترا الجديدة بمصر:

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا بطول 4.490 مم، العرض 1.695 مم، الارتفاع: 1.490 مم، قاعدة العجلات: 2.550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

وتأتي أوبترا بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

