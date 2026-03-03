إعلان

تاتا الهندية تعلن بيع أكثر من 63 ألف سيارة جديدة في يناير الماضي

كتب : مصراوي

01:47 م 03/03/2026

مقر شركة تاتا الهندية - أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات الهندية تاتا موتورز باسنجر فيكلز الاثنين، ارتفاع مبيعاتها في السوقين الهندية والدولية خلال الشهر الماضي إلى 63.331 سيارة، مقابل 46.811 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأرقام تتضمن مبيعات قطاع السيارات الكهربائية التابع لها.

بلغت مبيعات الشركة خلال الشهر الماضي في السوق المحلية 62.329 سيارة، مقابل 46.435 سيارة في الشهر السابق بزيادة نسبتها 34% سنويا.

وفي الوقت نفسه زادت مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية بما في ذلك السوق المحلية إلى 8385 سيارة مقابل 5343 سيارة في فبراير 2025.

إلى ذلك تراجع سعر سهم تاتا موتورز باسنجر فيكلز في بورصة الأوراق المالية الهندية بنسبة 3.35% إلى 369.85 روبية.

