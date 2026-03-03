إعلان

120 نسخة فقط.. ألفا روميرو تعلن عن سيارتها الجديدة

كتب : مصراوي

01:16 م 03/03/2026 تعديل في 01:16 م
روما - (د ب أ):

أعلنت شركة ألفا روميو الإيطالية الرائدة في صناعة السيارات الرياضية الفارهة، عن إطلاق الإصدار الخاص Junior Ibrida Edizione Bianco الجديد، الذي يقتصر إنتاجه على 120 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الإصدار الخاص يمتاز بلون الطلاء Sempione White المتفرد، الذي يمنح السيارة الكروس أوفر المدمجة مظهرا أنيقا وبسيطا.

ويكتمل هذا المظهر بعجلات قياس 18 بوصة بتصميم أسطوري بخمس فتحات، وهو التصميم المميز لسيارات ألفا روميو.

ومن ضمن التفاصيل التصميمية الصغيرة تركيب لوحة الترخيص الأمامية على الجانب، مما يترك شبكة المبرد Scudetto مكشوفة تماما، ولا يقتصر ذلك على تحسين المظهر فحسب، بل يُضفي أيضا طابعا رياضيا مميزا.

وينطلق الإصدار الخاص Junior Ibrida Edizione Bianco الجديد بسواعد محرك بنزين تربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 1,2 لتر مع نظام بطارية ليثيوم أيون 48 فولت، ويوفر هذا النظام قوة 136 حصانًا ويمزج بذكاء بين الكفاءة والديناميكية.

ويعمل المحرك الكهربائي أثناء بدء التشغيل والتسارع، وهو ما يضفي شعورا رائعا، وخاصة عند السير في زحام المدن.

ولم تفصح الشركة الإيطالية عن أية بيانات بخصوص معدل السرعة واستهلاك الوقود.

ويمتاز نظام المعلومات والترفيه بالوظائف المتطورة وسهولة الاستعمال، بينما يحافظ المقود على الطابع الإيطالي الأصيل من خلال التوجيه المباشر والدقيق مع الاستجابة الرائعة.

ألفا روميو الجديدة إصدار روميو الجديد

