خلال أيام.. إكس بينج تكشف عن سيارتها P7 الكهربائية الجديدة

بكين - (د ب أ):

تستعد شركة إكس بينج (Xpeng) للكشف عن الجيل الجديد من سيارتها P7 الكهربائية خلال مشاركتها في فعاليات معرض السيارات الدولي IAA Mobility بمدينة ميونخ الألمانية في الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها P7 الصالون الكهربائية تعتمد على تقنية 800 فولت، مع مدى سير كهربائي متوقع يصل إلى حوالي 700 كلم.

ومن الناحية التصميمية، تحتفظ السيارة P7 الجديدة بهيكل موديلات الصالون ذات الطابع الرياضي مع سقف انسيابي على طراز الكوبيه.

وتطل السيارة بواجهة أمامية محدَّثة؛ إذ أصبح دمج الكشافات أكثر انسيابية وأقل بروزا، في حين تبرز مصابيح القيادة النهارية بخطوط أفقية ورأسية تمنح السيارة طابعا أكثر حداثة.

إلى جانب ذلك، ستعرض الشركة الصينية باقة من تقنيات القيادة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن مقصورة رقمية غامرة ومتصلة.