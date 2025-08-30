قائمة بأسعار سيارات هيونداي في مصر.. تبدأ من 799 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، 7 طرازات جديدة بالسوق المحلي خلال شهر أغسطس الجاري.

تتنوع سيارات هيونداي في مصر بين سيدان عائلية وSUV رياضية متعددة الاستخدامات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 799 ألف جنيه.

وفيما يلي القائمة الكاملة لموديلات هيونداي الكورية في مصر وأسعارها الرسمية:

هيونداي i30

تتوفر النسخة الهاتشباك من هيونداي i30 هايبرد موديل 2026 بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و149 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و349 ألف جنيه.

أما النسخة فاست باك تقدم كذلك بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من مليون و199 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و399 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

هيونداي ستاريا

تقدم هيونداي ستاريا HEV موديل 2025 الهجينة في السوق المصري بفئة واحدة بسعر رسمي 3.550.000 جنيه.

تعتمد ستاريا على بمحرك Smartstream G1.6 بنزين يعمل بالحقن المباشر مع شحن توربيني (T-GDi)، مع عزم دوران 27.0 KGF/M وقوة 160 حصان.

هيونداي سانتا في

تقدم هيونداي سانتا بسعر رسمي يبدأ من 3.150.000 جنيه للفئة Executive RWD، والفئة Calligraphy AWD الثانية بـ3.650.000 جنيه.

تعتمد سانتا في الجديدة على منطومة حركة تتكون من محرك 1.6 Hybrid تيربو، بقوة حصانية مجمعة تصل إلى 235 حصان عند 5,600 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران مجمع يبلغ 367 نيوتن متر بين 1.000 و4.100 دورة في الدقيقة، وناقل حركة من 6 سرعات.

وتستطيع السيارة استنادًا إلى نظام العمل الهجين إلى قطع مسافة تصل إلى 1.200 كم باستهلاك 5.6 لتر لكل 100 كم؛ أما بطاريتها الكهربائية فهي Lithium Ion بقدرة 1.49 كيلووات وهي من العناصر الأساسية في السيارة، حيث تلعب دورًا مهمًا في تحسين كفاءتها وتوفير أداء متميز على الطريق.

هيونداي توسان

تقدم هيونداي توسان NX4 FL الجديدة بمصر، بسعر رسمي يبدأ من مليون و599 ألف جنيه للفئة الأولى SHADOW، ومليون و749 ألف جنيه للفئة BLAZE، والفئة REDLINE سعرها مليون و849 ألف جنيه، والفئة NIGHT سعرها الرسمي مليون و999 ألف جنيه، أما فئة BLACK DIAMOND سعرها 2.099.000 جنيه، والفئة NLINE (AWD) من توسان 2.199.000 جنيه.

تعتمد توسان Facelift الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI بقوة 180 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

هيونداي Ioniq 6

تتوفر هيونداي Ioniq 6 "أيونيك 6" الكهربائية موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات وتبدأ من 2.700.000 جنيه للفئة الأولى، و2.950.000 جنيه للفئة الثانية، و3.150.000 جنيه للفئة الثالثة

تتميز أيونيك 6 بتصميم ديناميكي مع أبعاد متناسقة توفر راحة مثالية، حيث يبلغ طول السيارة 4,855 مم، وعرضها 1,880 مم، وارتفاعها 1,495 مم. السيارة مجهزة بمحرك كهربائي ينتج ما يصل إلى 325 حصاناً، مع نظام دفع رباعي اختياري.

يمكن لسيارة هيونداي التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 5.1 ثوانٍ. كما تستخدم السيارة بطارية بسعة 77.4 كيلواط/ساعة، مما يتيح لها قطع مسافة تصل إلى 614 كم.

تدعم أيونيك 6 الشحن السريع بقدرة 350 كيلوواط، مما يمكنها من شحن البطارية من 10% إلى 80% في 18 دقيقة فقط، كما تدعم الشحن بقدرة 50 كيلوواط، الذي يستغرق 73 دقيقة.

هيونداي إلنترا AD

تتوفر هيونداي إلنترا AD موديل 2026 بسعر رسمي يبدأ من 995 ألف جنيه للفئة Smart، والفئة Modern الثانية بمليون و65 ألف جنيه، والفئة Topline الأعلى تجهيزًا تقدم بمليون و170 ألف جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

هيونداي أكسنت RB

تتوفر هيونداي أكسنت RB موديل 2026 بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 799 ألف جنيه للفئة الأولى، و830 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة بـ875 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة تباع بسعر رسمي 895 ألف جنيه، فيما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا تم تسعيرها بـ930 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

هيونداي إلنترا CN7

تتوفر إلنترا CN7 الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من مليون و375 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و530 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و 700 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الأعلى تجهيزًا من السيارة قدمت مقابل مليون و 930 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي النترا CN7 الجديدة على محرك سعته 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 126 حصان، وأقصى عزم دوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

هيونداي Ioniq 5

تقدم هيونداي Ioniq 5 فيس ليفت الكهربائية خلال أغسطس الجاري بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 2.750.000 جنيه للفئة الأولى، و3.150.000 للفئة الثانية، والفئة التي تعمل بالدفع الكلي للعجلات تباع بـ3.350.000 جنيه.

كما تتوفر النسخة N الرياضية من هيونداي Ioniq 5 بسعر رسمي 3.750.000 جنيه.

