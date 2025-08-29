U5 Plus.. أرخص سيارة جديدة تقدمها بايك في مصر

كتب - محمد جمال:

تعد السيارة بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان العائلية، كأرخص طرازات العلامة الصينية بالسوق المصري خلال شهر أغسطس الجاري.

وتقدم بايك U5 Plus الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 800 ألف جنيه للفئة القياسية، و900 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لبايك U5 Plus بالسوق المصري:

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

تأتي بايك U5 Plus السيدان بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

تقدم U5 Plus بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر.

كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

مقصورة سيارة بايك يتوفر بها شاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

اقرأ أيضًا:

أسعار ومواصفات أصغر سيارة كهربائية في مصر

بعد تراجع أسعار عددًا من طرازاتها.. أرخص سيارة جديدة تقدمها MG في مصر

بعد تخفيض "إمباو".. قائمة بأسعار سيارات GAC الصينية في مصر