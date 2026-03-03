أعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من تدمير نحو نصف مخزون الصواريخ لدى إيران، مشيرًا إلى أن طهران كانت تصنع عشرات الصواريخ من نوع "أرض- أرض شهريًا".

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، آفي دفرين: "خلال العملية دمرنا نحو نصف مخزون الصواريخ لدى نظام إيران، ومنعنا إنتاج ما لا يقل عن 1500 صاروخ إضافي".

وأوضح أن النظام الإيراني كان يزيد من إنتاج الصواريخ بشكل منتظم، إذ كان ينتج العشرات شهريًا ويخطط لتصعيد الإنتاج ليصل إلى المئات، ما يمثل تهديدًا متزايدًا للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد أن هذه العملية تهدف إلى إضعاف القدرات الصاروخية لإيران ومنعها من الوصول إلى مستوى يمكنها من تهديد إسرائيل أو المنطقة.