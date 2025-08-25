نيسان تطلق Leaf الجديدة بحثًَا عن مكان في سوق السيارات الكهربائية

برلين - (د ب أ):

تسعى شركة نيسان لاستعادة مكانتها السابقة في عالم السيارات الكهربائية من خلال طرح إصدار جديد من أيقونتها Leaf، وذلك بعد طرح الجيل الأول منها في الأسواق قبل 15 عاما، وتعتزم الشركة اليابانية طرح الجيل الثالث خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ويمتاز الإصدار الجديد بتصميم معدل ويأتي كسيارة كروس أوفر كوبيه؛ حيث قل طول السيارة بمقدار 15 سم مقارنة بالموديل السابق ليصبح طولها حاليا 35ر4 متر، وبالتالي تضع الشركة اليابانية سيارتها الجديدة في فئة الموديلات المدمجة على قدم المساواة مع سيارة فولكس فاجن ID.5 وسمارت #3 وإكس بينج G6.

مساحة واسعة

وبالكاد يلاحظ المرء أي تقليل في المساحة بداخل المقصورة؛ نظرا لأن سيارة نيسان Leaf الجديدة تعتمد حاليا على منصة Skateboard الحديثة وتأتي بأرضية مسطحة تماما، ويبلغ طول قاعدة العجلات 79ر2 متر، مما يكفي لتوفير مساحة واسعة داخل السيارة.

وبفضل هذه الرحابة الكبيرة ينعم البالغون بالجلوس براحة كبيرة في صف الجلوس الثاني، علاوة على أن السقف الزجاجي بانوراما، المتوفر ضمن التجهيزات الاختيارية، يعزز هذا الشعور بالرحابة، ومن خلال التخلي عن الستارة الدوارة زاد ارتفاع الرأس بمقدار سنتيمترين أو ثلاثة سنتيمترات، وعلى غرار الموديلات الفاخرة يتوفر بدلا من الستارة الدوارة زجاج يتم تعتيمه أو تفتيحه بضغطة زر.

وعلى الرغم من تقليص حجم السيارة، إلا أنها تتمتع بمساحة كبيرة في صندوق الأمتعة؛ حيث زادت سعة الحمولة بمقدار 50 لترا لتصل السعة الإجمالية حاليا إلى 437 لترا، بالإضافة إلى الاستفادة من حيز التخزين أسفل الغطاء الأمامي.

قُمرة قيادة عصرية

وتبدو قُمرة القيادة بتصميم عصري وتزخر بعدادات رقمية وشاشة لمسية كبيرة تمتد بانسيابية كبيرة عبر لوحة القيادة، واعتمدت الشركة اليابانية على المواد المستدامة.

ومن الوهلة الأولى كان يمكن تحسين نظام إدارة الطاقة في سيارة نيسان Leaf الجديدة، نظرا لأن البطاريات، التي يتم شحنها في أحسن الأحوال بقدرة 11 كيلووات بالتيار المتردد وبقدرة 150 كيلووات بالتيار المستمر، لم تعد تساير روح العصر، وخاصة أن قيم الأداء الضعيفة هذه تسري على البطارية الأكبر، بينما تكتفي البطارية الأصغر بقدرة 11 كيلووات بواسطة التيار المتردد وبقدرة 105 كيلووات بواسطة التيار المستمر.

ومع ذلك يقلل المطورون من هذه المشكلة ويؤكدون على أن منحنى الشحن مسطح للغاية؛ نظرا لأن السيارة Leaf تحافظ على جهدها الكهربائي لفترة أطول من الموديلات المنافسة، ويمكنها شحن طاقة تكفي لقطع مسافة 417 كلم وفقا لمعيار WLTP في غضون 30 دقيقة فقط، وعلى العكس العديد من الموديلات المنافسة يمكن لسيارة نيسان الكهربائية الجديدة توفير الطاقة الكهربائية للأجهزة الخارجية أو للاستخدام المنزلي.

وعلى العكس من ذلك لا تظهر أية عيوب أو نقاط ضعف على سيارة نيسان Leaf أثناء القيادة؛ حيث تم تصميم مجموعة الحركة والتعليق لتوفير أقصى مستويات الراحة؛ حيث يعمل نظام التعليق على تسوية أية عوائق أو عقبات في سطح الطريق بسلاسة، كما أنها تجتاز المنعطفات بسلاسة فائقة، وعند الرغبة في كبح السيارة تتوفر أمام السائق إمكانية التحكم في دواسة الوقود بقدمه أو استعمال نظام استعادة الطاقة المحرك الكهربائي لإبطاء سرعة السيارة.

أنظمة الدفع

وتوفر الشركة اليابانية سيارتها الكهربائية Leaf الجديدة بإصدارين من أنظمة الدفع؛ حيث يتوفر إصدار مزود بمحرك 160 كيلووات/218 حصان وبطارية 75 كيلووات ساعة لقطع مسافة تصل إلى 604 كلم، بالإضافة إلى الإصدار المزود بمحرك 130 كيلووات/177 حصان وبطارية بسعة 52 كيلووات ساعة لقطع مسافة تصل إلى 436 كلم.

وتصل سيارة نيسان Leaf إلى سرعة قصوى تبلغ 160 كلم/س، وبالتالي فإنها أبطأ من الموديلات المنافسة، ولكنها تمتاز بأنها تتمتع بمدى سير أطول، حتى أن البطارية الصغيرة نسيبا في الموديل الفاخر بسعة 75 كيلووات ساعة مع محرك بقوة 160 كيلووات/218 حصان تتيح الوصول إلى مدى سير قياسي يبلغ 604 كلم.

ويساهم التصميم الجديد في الوصول إلى هذه القيم؛ حيث ساعد الشكل الجديد السيارة Leaf في أن تصبح واحدة من أكثر السيارات انسيابية في فئتها.