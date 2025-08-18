ماسك لرئيس مرسيدس: اصنعوا سيارات جيدة بدلًا من الانشغال بالسياسة

القاهرة - (مصراوي):

انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، محاولات شركة مرسيدس بنز الألمانية التدخل في قرارات الأوروبي الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2035.

وكان الرئيس التنفيذي لمرسيدس ورئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أولاف كالينيوس، حذر من أن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر السيارات ذات الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2035 قد تؤدي إلى انهيار صناعة السيارات الأوروبية.

وتعليقًا على تحذيرات كالينيوس قال ماسك في منشور عبر منصة (إكس): " "فقط اصنعوا سيارات كهربائية جيدة!"، مؤكدًا أن التحول إلى السيارات الكهربائية لا يعتمد على الدعم الحكومي أو السياسات التنظيمية.

ويرى رئيس مرسيدس أن دخول قرار حظر سيارات الاحتراق الداخلي سيؤثر سلبًا على مبيعات السيارات الكهربائية خلال الأعوام العشر المقبل، موضحًا أن المستهلكين سيتجهون لشراء السيارات التقليدية قبل حظرها داخل الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى التنافس بين مرسيدس-بنز الألمانية وتسلا الأمريكية يعد واحدًا من أبرز ملامح التحول في صناعة السيارات العالمية. فبينما اعتمدت مرسيدس لعقود على الفخامة والهندسة الألمانية الدقيقة، جاءت تسلا بقيادة إيلون ماسك لتقود ثورة السيارات الكهربائية والبرمجيات الذكية.

مرسيدس دخلت السباق عبر سلسلة EQ الكهربائية محاولة الجمع بين إرثها الفاخر والتكنولوجيا الجديدة، فيما تواصل تسلا فرض نفسها بفضل الابتكار، الأسعار الجريئة، والتفوق في التحديثات والبرمجيات. هكذا تحولت المنافسة بين الشركتين إلى رمز لصراع أوسع بين الماضي العريق والمستقبل الرقمي في عالم السيارات.

