مفاجأة صادمة.. رئيس شاومي ينصح حاجزي YU7 بشراء سيارة تسلا

القاهرة - (مصراوي):

في خطوة غير مسبوقة في سوق السيارات الكهربائية، فاجأ الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، عملاء شركته حين نصحهم بشراء سيارات منافسة، وعلى رأسها تسلا موديل Y، بدلاً من الانتظار الطويل لتسلم سيارتهم الجديدة Xiaomi YU7.

وحققت السيارة YU7، التي أنطلقت في يونيو الماضي، نجاحًا كبيرًا بعد أن سجلت نحو 240 ألف طلب خلال 18 ساعة فقط، وهو رقم يقارب مبيعات تسلا في الصين خلال النصف الأول من 2025.

إلا أن الاحتفاء بالإقبال على سيارة شاومي الجديدة لم يدم طويلًا حيث انعكس سلبًا على مواعيد التسليم، فقد ارتفعت فترات الانتظار بحسب شبكة "بلومبرج " الاقتصادية إلى 56-59 أسبوعًا، أي أكثر من عام كامل، ما أثار موجة من الشكاوى بين العملاء.

ورغم أن شاومي رفعت إنتاجها الشهري إلى نحو 28 ألف سيارة، فإن هذه الكميات لم تكن كافية لتغطية الطلب الضخم، ما زاد من غضب المشترين وخاصة أن كثيرًا منهم لم يكن على علم بفترات الانتظار الطويلة عند دفع مقدم حجز غير قابل للاسترداد يبلغ 5.000 يوان (نحو 698 دولار).

السيارة YU7 لاقت رواجًا بفضل تقنياتها المتقدمة، مثل مدى قيادة يصل إلى 835 كيلومترًا وفق معايير CLTC، ونظام شحن فائق بقدرة 800 فولت يتيح شحن البطارية من 0 إلى 80% في 13 دقيقة فقط، إضافة إلى أنظمة دمج ذكية مع أجهزة شاومي.

لكن المفاجأة جاءت في تصريح لي جون الأخير، الذي دعا فيه العملاء الذين يحتاجون سيارة عاجلة إلى التفكير في بدائل أخرى من السوق الصيني، مثل XPeng G7 وLi Auto i8، بل وذهب أبعد من ذلك حين رشّح لهم تسلا موديل Y، وهو ما اعتبره مراقبون اعترافًا ضمنيًا بتعثر شاومي في تلبية الطلب المتزايد على أولى سياراتها الكهربائية.

