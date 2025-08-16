تخفيض أكثر من 50 ألف جنيه بأسعار هيونداي i30 الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار i30 بقيمة 51 ألف جنيه خلال أغسطس الجاري.

وبحسب المعلن السيارة الجديدة بـ4 فئات بواقع فئتين بنمط هاتشباك وفئتين بنمط فاستباك، وتبدأ أسعار النسخة الهاتشباك من مليون و149 للفئة الأولى ، والفئة الثانية مليون و349 ألف جنيه.

أما النسخة الفاستباك يبلغ سعرها الرسمي مليون و199 ألف جنيه، والفئة FB Redline الأعلى تجهيزًا تباع بسعر رسمي مليون و399 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي i30 الجديدة على محرك بسعة 1.5 لتر تربو MHEV بقوة إجمالية 140 حصان و253 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة DCT من 7 سرعات.

وتستطيع سيارة هيونداي الجديدة أن تقطع حتى 875 كيلومترًا استنادًا إلى طاقة المحركين البنزين بسعة خزان 50 لتر وطاقة المحرك الكهربائي.

يبلغ طول النسخة هاتشباك من هيونداي i30 الكلي 4.340 ملم والعرض 1.795 ملم، والارتفاع 1.455 ملم، والخلوص الأرضي 140 ملم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.650 ملم.

وعن النسخة FB من هيونداي i30 فيبلغ طولها الكلي 4.455 ملم، وعرضها 1.795 ملم وارتفاعها 1.425 ملم، وقاعدة العجلات بطول 2.650 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 135 ملم.

وتقف هيونداي i30 الجديدة على إطارات رياضية بقياسات 16 بوصة أو 17 بوصة بحسب النسخة.

تقدم سيارة هيونداي الجديدة بمجموعة شبه متكاملة من وسائل الأمان في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وستائر هوائية أمامية وجانبية ووسائد لركبة السائق بالفئات الأعلى، بالإضافة إلى نظام الاتزان الإلكتروني وفرامل مانعة للانغلاق وخاصية إيقاف السيارة بعد التصادم.

