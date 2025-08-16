أسعار ومواصفات شانجان CS55+ موديل 2026 المجمعة محليًا بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، السيارة CS55 Plus الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات كأرخص طرازاتها في السوق المحلي خلال شهر أغسطس الجاري.

تتوفر شانجان CS55+ موديل 2026 المجمعة في مصر، بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و50 ألف جنيه للفئة ELITE الأولى ومليون و180 ألف جنيه للفئة PREMIUM الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شانجان CS55-Plus الجديدة في مصر:

تعتمد شانجان CS55-Plus على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مزود بشاحن توربيني، بقوة 185 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 300 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق DCT من 7 سرعات، وخزان وقود سعة 55 لتر.

شانجان CS55-Plus يبلغ طولها 4515 مم، وعرضها 1865 مم، وارتفاعها 1680 مم، وقاعدة عجلاتها 2656 مم، وصندوق أمتعة سعته تتراوح من 475 إلى 1415 لتر.

تأتي شانجان CS55-Plus بمصابيح أمامية وخلفيه بإضاءة LED نهارية، ومرايات جانبية كهربائية الطي والضبط، وجنوط رياضية مقاس 19 بوصة، وحوامل للسقف، وجناح خلفي.

تضم عوامل أمان شانجان CS55-Plus وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية وستائرية، وفرامل مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات.

بالإضافة إلى حساسات أمامية وخلفية، ورؤية 360 درجة للسيارة، وتحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي، والتوقف التلقائي عند الطوارئ، والتحذير عند الخروج من الحارة المرورية، والحفاظ على القيادة في المسار.

مقصورة شانجان CS55-Plus مزودة بـ 3 أوضاع قيادة مختلفة، وعجلة قيادة جلد متعددة المهام، وناقل حركة إلكتروني، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة عدادات رقمية 10 بوصة.

السيارة بها أيضًا فتحة سقف بانورامية، وشاشة وسطية 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه، مع خاصية عرض الهاتف على الشاشة، وبلوتوث، وخاصية التعرف على الأوامر الصوتية، ونظام صوتي بايونير.

بالإضافة إلى مقاعد جلد، وإمكانية تعديل كرسي السائق كهربائيًا، وزجاج خلفي ملون، ومفتاح ذكي، وإدارة المحرك عن بُعد، ومثبت سرعة ذكي، شاحن لاسلكي للهاتف المحمولة، وإضاءة خافتة ملونة.

