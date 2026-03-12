بقوة 657 حصانًا وسرعة 250 كم/س.. تفاصيل كايين S الكهربائية الجديدة

شتوتجارت - (د ب أ):

تضيف شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه تدريجيا خيارات كهربائية إلى طرزها الأكثر شعبية، حيث ستتبع سيارة ماكان الكهربائية سيارة كايين الكهربائية 2026 في وقت لاحق من هذا العام.

وتم الكشف مبدئيا عن فئتين من هذا الطراز ، هما الفئة الأساسية بقوة 435 حصانا، وفئة تيربو الأقوى بقوة 1139 حصانا. والآن، تعلن بورش عن السيارة كايين إس الكهربائية بقوة قصوى تبلغ 657 حصانا.

وأشار موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن جميع فئات كايين الكهربائية تتميز بوجود محركين يوفران الدفع الرباعي، لكن الفئة إس الجديدة تتمتع بقوة أكبر من الفئة الأساسية حيث تبلغ قوتها 536 حصانا في معظم الأوقات، ولكن يمكن للسائقين إطلاق العنان لقوة 657 حصانا كاملة عند تفعيل وضع التحكم في الانطلاق.

مع هذه القوة الهائلة، تصل كايين إس الكهربائية من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6ر3 ثانية فقط. وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/ساعة. تستخدم كايين إس الكهربائية نفس نظام التبريد المستخدم في طراز تيربو، مع تبريد مباشر بالزيت للمحرك المتزامن ذي المغناطيس الدائم الموجود على المحور الخلفي.

وتتميز كايين إس الكهربائية بنفس بطارية الطرازين الآخرين، بقدرة قابلة للاستخدام تبلغ 108 كيلوواط/ساعة، وقدرة شحن تصل إلى 400 كيلوواط. وتقول بورشه إن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية لا تحتاج أكثر من 16% دقيقة لشحن بطاريتها حتى 80% ، ورغم عدم تحديد مدى السيارة كايين إس من المتوقع أن يكون في حدود 320 ميلا.

وفتحت بورشه بالفعل باب حجز السيارة كايين إس الكهربائية بسعر يبدأ من 65ر128 ألف دولار. هذا السعر يضع السيارة في مكانة متوسطة بين السيارة الأساسية، التي يبلغ سعرها 35ر111 دولار قبل إضافة الخيارات، والفئة تيربو التي يبلغ سعرها 35ر165 دولارا. من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في نهاية هذا الصيف، بعد فترة وجيزة من وصول الطرز الأخرى إلى العملاء.