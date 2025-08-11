إعلان

مواصفات وأسعار أرخص سيارة صينية تعمل بالوقود في مصر.. صور

01:34 م الإثنين 11 أغسطس 2025
كتب - محمود أمين:

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، عن تراجع أسعار أرخص طرازاتها بالسوق المحلي وهي "شيري أريزو5" السيدان العائلية خلال شهر أغسطس الجاري.

وانخفضت أسعار أريزو 5 موديل 2026 الجديدة بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 655 ألف جنيه، والفئة الثانية 705 آلاف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 735 ألف جنيه، لتصنف كأرخص سيارة صينية تعمل بمحرك بنزين في مصر.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

وتتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

زودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.

كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا، كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية.

كما تقدم السيارة بعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة.

أريزو 5 أسعار السيارات سيارات شيري سيارات بنزين
