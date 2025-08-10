ما مميزات إطارات كل الفصول الجديدة التي أعلنت عنها ميشلان؟

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة ميشلان عن إطلاق الجيل الثالث من إطاراتها CrossClimate الشهيرة المخصصة لكل الفصول، والتي شهدت تحسنا في قدرة الالتصاق على الطرق المبتلة، وكذلك زيادة العمر التشغيلي.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن الإطارات الجديدة تتوفر بما يصل مجموعه إلى 66 مقاسا بين 16 و20 بوصة، كما أنها يستوفي متطلبات الإطارات الشتوية، فضلا عن كونها مصممة لتواكب تحديات السيارات الكهربائية وموديلات SUV دون الحاجة لإصدارات خاصة منفصلة.

وتؤكد ميشلان أن الإطارات الجديدة تضمن تحكما دقيقا على الطرق الجافة والرطبة وفي الظروف الشتوية.

تصنيف A

وتأتي الإطارات الجديدة بتصنيف A الأعلى في فئة التماسك على الأسطح المبتلة.

ولتحقيق هذه التوليفة المتكاملة، استعانت ميشلان بتقنيات من قسم رياضة السيارات لديها، أبرزها الاعتماد على مواد الأراميد والنايلون لتعزيز دقة التوجيه وثبات السيارة في المواقف الصعبة.

كما تم تصميم قنوات التصريف المتدرجة لضمان تصريف فعّال للمياه سواء كان الإطار جديدا أو بعد قطع مسافات طويلة.

وقدمت ميشلان أيضا نسخة CrossClimate 3 Sport لتلبية متطلبات أصحاب السيارات الرياضية، والتي تتوفر بما يصل مجموعه إلى 32 مقاسا.

