ميتسوبيشي تطلق سيارتها Grandis الجديدة في الأسواق.. صور وتفاصيل

طوكيو. د ب أ

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها Grandis الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة من موديلات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارة الطرق الوعرة Grandis الجديدة تأتي بطول 4.41 متر، وتشتمل على صندوق أمتعة بسعة تتراوح بين 443 و1.455 لترا، كما أنها تتمتع بمقصورة قيادة رقمية على أساس جوجل.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة Grandis الجديدة على نظام دفع هجين معتدل بقوة 103 كيلووات/140 حصان.

كما يتوفر نظام دفع هجين بالكامل، والذي يتألف من محرك احتراق داخلي بقوة 80 كيلووات/109 حصان وآخر كهربائي بقوة 15 كيلووات/20 حصان، مع إمكانية قيادة السيارة بالطاقة الكهربائية الخالصة لمسافة تصل إلى 100 متر.

اقرأ أيضًا:

"سيارات أكل العيش".. تويوتا كوستر 23 راكب موديل 2025 في مصر بهذا السعر

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

بـ2240 جنيه.. قسط أرخص سيارة جديدة في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

بعد أيام من تقديم نيڤا.. الكشف عن موعد طرح لادا أزيميوت الجديدة بالأسواق

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

لـ"محدودي الدخل".. 4 سيارات في سوق المستعمل تبدأ من 25 ألف جنيه

مع توقعات هبوط الدولار لـ45 جنيها| هل تشتري سيارة الآن أم تؤجل قليلا؟

إقبال تاريخي على سيارة شاومي الكهربائية الجديدة.. 196 ألف طلب في دقيقتين