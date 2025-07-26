مواصفات وأسعار أرخص سيارة لسوإيست في مصر

كتب- محمود أمين :

كشفت شركة مانيست ، الوكيل الجديد والحصري لعلامة سوإيست الصينية في مصر، والمملوكة لعائلة المنصور، عن أربعة طرازات دفعة واحدة، تمثل الانطلاقة الرسمية للعلامة الصينية في السوق المصري. وقد ضمت الطرازات الأربعة الجديدة التي تم تقديمها رسميًا كلاً من S05 وS06 وS07 وS09، نستعرض المواصفات الأساسية لسوإيست S05 في مصر.

جاءت السيارة ساويست S05 Soueast S05 لتكون أولى السيارات التي تُقدمها مانيست رسميًا، وهي في الواقع نسخة معاد تسميتها من السيارة المعروفة جيتور Jetour X50، مع تعديلات طفيفة تتعلق بالهوية البصرية والعلامة التجارية. تنتمي S05 إلى فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، وتُطرح في مصر بفئة واحدة تحمل اسم Highline، ويبلغ سعرها الرسمي 949,000 جنيه مصري.

وتعتمد S05 على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، يولد قوة 156 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر، ما يمنح السيارة أداءً مناسبًا لفئتها. ويرتبط المحرك بناقل حركة مزدوج القابض DCT WET مزود بتبريد زيت، ويتكون من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

كما أعلنت شركة مانيست عن تقديم حزمة ضمان قوية على جميع سيارات علامة سوإيست الجديدة في مصر، حيث يتم توفير ضمان شامل لمدة 6 سنوات أو حتى مسافة 150 ألف كيلومتر، أيهما أقرب. كما يحصل محرك السيارة على ضمان منفصل يمتد حتى 10 سنوات أو مليون كيلومتر.

كما تقدم الشركة أيضًا برنامج صيانة مجانية حتى 4 سنوات أو 60 ألف كيلومتر، في خطوة تهدف إلى منح العملاء تجربة اقتناء مطمئنة خالية من الأعباء التشغيلية في السنوات الأولى.

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