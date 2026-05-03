تستعد مجموعة جي بي غبور أوتو، الكيل المحلي الحصري لعلامة "هافال" Haval التجارية في مصر، إلى الكشف رسميًا ولأول مرة عن السيارة هافال جوليون ماكس الـSUV العائلية المدمجة بالسوق المحلي.

ومن المقرر أن يكشف الوكيل المحلي للعلامة الصينية عن سيارة هافال الجديدة في 12 مايو الجاري، على هامش احتفالية كبرى سيتم خلالها أيضًا الكشف عن تفاصيل تجميع أول سيارة للعلامة الصينية بمصر.

مواصفات هافال جوليون ماكس

تعتمد هافال جوليون ماكس على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر، بقوة 174 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 275 نيوتن/متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي.

هل حجم هافال جوليون ماكس الجديدة يناسب العائلات الكبيرة؟

تأتي سيارة هافال الجديدة بحجم أكبر قليلًا مقارنة بالنسخة القياسية، حيث يبلغ طولها نحو 4.590 مم، وعرضها 1.877 مم، وارتفاعها 1.675 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2.710 مم.

هذه الزيادة تنعكس بشكل مباشر على المساحة الداخلية، إذ توفر السيارة رحابة ملحوظة خاصة لركاب المقاعد الخلفية، إلى جانب مساحة تخزين جيدة تصل إلى 490 لتر، ويمكن زيادتها إلى نحو 1175 لتر عند طي المقاعد الخلفية، ما يجعلها مناسبة للاستخدام العائلي والسفر.

تجهيزات هافال جوليون ماكس الخارجية

وعلى مستوى التصميم الخارجي، تعتمد جوليون ماكس على لغة تصميم حديثة تميل إلى الطابع الرياضي الأنيق، حيث تأتي بمصابيح LED أمامية متطورة، وجنوط رياضية مقاس 18 بوصة، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية تعزز الإحساس بالاتساع داخل المقصورة.

كما زودت السيارة بباب خلفي كهربائي وأنظمة تعليق مستقلة أمامية وخلفية، ما يساهم في تحسين الثبات وراحة الركوب على الطرق المختلفة.

مواصفات مقصورة هافال جوليون ماكس

في الداخل، تركز السيارة بشكل كبير على التكنولوجيا والراحة، حيث تأتي بشاشتين رقميتين، الأولى للعدادات بقياس 7 بوصات، والثانية للنظام الترفيهي بقياس 12.3 بوصة، مع دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto.

كما توفر شحنًا لاسلكيًا سريعًا بقدرة 50 واط، ونظام تكييف أوتوماتيكي، بالإضافة إلى مقاعد مريحة بتصميم ثلاثي الأبعاد ومساحة واسعة للأرجل في الصف الثاني تصل إلى 940 مم، ما يعزز تجربة الركوب خاصة في الرحلات الطويلة.

وسائل الأمان المتوفرة في هافال جوليون ماكس

أما فيما يتعلق بعوامل الأمان، فتضم جوليون ماكس مجموعة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق، مثل نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والتحذير من التصادم الأمامي، ومثبت السرعة التكيفي، ومراقبة النقطة العمياء، إلى جانب كاميرا محيطية 360 درجة وأنظمة تنبيه لحركة المرور الخلفية.

كما تأتي مزودة بعدد من الوسائد الهوائية وأنظمة دعم القيادة الذكية، ما يعزز من مستويات السلامة داخل السيارة.

