أسعار ومواصفات شيري تيجو 7 برو الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة Chery "شيري" التجارية في مصر، سيارتها تيجو 7 برو المستوردة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بفئتين خلال شهر يوليو الجاري.

تتاح شيري تيجو 7 برو المستوردة بسعر رسمي يبدأ من مليون و270 ألف جنيه للفئة كمفورت، ومليون و370 ألف جنيه للفئة لاكجري الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري تيجو 7 برو التفصيلية بالسوق المصري:

تعتمد تيجو 7 الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر على سواعد محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

تأتي تيجو 7 الصينية بطول 4.50 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.83 متر وارتفاع 1.67 متر، وتقف السيارة على جنوط 17 بوصة

تمتلك سيارة شيري أنظمة أمان في مقدمتها فرامل ABS مع دعم للفرامل EBA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

يأتي هذا بجانب ASR لمنع الانزلاق ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات ونزول المنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات مع حساسات ركن خلفية بكاميرا ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

وتمتاز الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بوسائد هوائية جانبية وحساسات ركن أمامية.

تقدم السيارة بمصابيح أمامية هالوجين مع تقنية LED للإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية ومرايا جانبية بتسخين وطي كهربائي أما من الداخل، فقدمت المقصورة بشاشة وسطية 9 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما يتوفر بالسيارة نظام صوتي من 4 سماعات بجانب شاشة 4.8 بوصة مدمجة بالعدادات ومثبت سرعة ومفتاح ذكي وتكييف أوتوماتيكي بفتحات خلفية.

بينما تزيد الفئة الثانية بفتحتين USB خلفيين وحامل خلفي للأكواب وفتحة سقف بانورامية وفرش جلد للمقاعد.

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