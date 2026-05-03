أجرت شركة شيري الصينية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، اختبار تصادم مركب علني لثلاث مركبات من طراز TIGGO9 داخل مختبر شيري لسلامة التصادم، وذلك هامش قمة الأعمال الدولية 2026 الذي انعقد في أبريل الماضي.

وجاء هذا التحقق مصممًا لمحاكاة سيناريوهات مرورية عالية الخطورة في الواقع العملي، باستخدام نموذج تصادم مركب أكثر تعقيدًا، بهدف تقييم مستوى السلامة الشامل لسيارة TIGGO9، الطراز الرائد ضمن عائلة TIGGO، بما يعكس فلسفة شيري الراسخة: Safety. For Family.

وركز هذا التحقق على سيناريوهات الحوادث متعددة المركبات عالية الخطورة في الطرق العامة، من خلال محاكاة ظروف التحميل المتواصل الناتجة عن اصطدامات أمامية وخلفية متزامنة، وذلك على عكس اختبارات التصادم القياسية ذات الصدمة الواحدة.

حادث تصادم شيري TIGGO9

وتعد هذه السيناريوهات من أكثر الحوادث شيوعًا على الطرق السريعة أو أثناء التوقف عند التقاطعات. وفي هذا الاختبار المركب، كانت TIGGO9 المركبة الأساسية، حيث تعرضت لاصطدام أمامي بسرعة 50 كم/س من طراز TIGGO7، بالتزامن مع اصطدام خلفي من مركبة أخرى بسرعة 40 كم/س.

وتحت هذه الأحمال ثنائية الاتجاه والاصطدامات المتتالية، خضعت صلابة الهيكل، وتكامل أنظمة التقييد، واستجابة الطوارئ بعد التصادم، لاختبارات تفوق بكثير متطلبات سيناريو التصادم التقليدي.

وعقب انتهاء الاختبار، تم إعلان النتائج ميدانيًا، حيث أظهرت أن مقصورة الركاب في TIGGO9 حافظت على سلامتها الهيكلية دون أي تشوهات واضحة في الأعمدة A، وB، وC، وD، مع الحفاظ على مساحة كافية لسلامة الركاب. كما عملت الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية وستائر الحماية بكفاءة، إلى جانب أحزمة الأمان المزودة بشدادات مسبقة التي أدت دورها بفعالية.

وتم فتح الأبواب الأربعة تلقائيًا بعد التصادم مع إمكانية تشغيلها بشكل طبيعي، بما يلبي متطلبات الطوارئ. ولم يتم رصد أي تسرب للوقود، كما عملت إشارات التحذير بشكل سليم.

وتعكس هذه النتائج قدرة TIGGO9 على الحفاظ على كفاءة أنظمة السلامة الحيوية حتى في ظروف التصادم المركب، مع توفير حماية مستقرة وموثوقة.

ويستند هذا الأداء إلى منظومة متكاملة لتصميم السلامة في TIGGO9، حيث تعتمد السيارة على هيكل عالي الصلابة، يشكل فيه الفولاذ عالي القوة نسبة 85%، فيما تبلغ نسبة الفولاذ المشكّل بالضغط الساخن 21%، ما يعزز الحماية في المناطق الحيوية داخل المقصورة.

وتتكامل منظومة السلامة عبر عشر وسائد هوائية، وأحزمة أمان بتقنية الشد المسبق وتحديد الحمل، إلى جانب وظائف فتح الأبواب التلقائي وإشارات التحذير بعد التصادم، لتشكل نظام حماية متكامل يغطي مراحل ما قبل وأثناء وبعد الحادث.

أسعار شيري تيجو 9 في مصر

تتوفر شيري تيجو 9 موديل 2026 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات ويبلغ سعرها الرسمي 2.100.000 جنيه.

