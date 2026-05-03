إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي عن إطلاق أيقونتها Q4 e-tron الجديدة، التي تتوفر بالنسختين الـ SUV والـ Sportback، مع خيار الدفع الخلفي أو الرباعي.

مواصفات أودي Q4 e-tron الجديدة

أوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Q4 e-tron الجديدة تأتي بطول 4.59 متر، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 515 لترًا إلى 1487 لترًا.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة بعدة نسخ، أبرزها نسخة الأداء بالدفع الخلفي بقوة 210 كيلووات/285 حصان وتسارع من 0 إلى 100 كلم/س خلال 6.6 ثوان، ومدى قيادة يصل إلى 578 كلم، بينما تقدم نسخة quattro ذات الدفع الرباعي قوة تصل إلى 250 كيلووات/340 حصان وتسارع يبلغ 5.4 ثانية، مع مدى قيادة يصل إلى 541 كلم.

ومن أبرز الإضافات التقنية دعم الشحن ثنائي الاتجاه، حيث يمكن للسيارة ليس فقط استقبال الطاقة، بل أيضًا تزويد الأجهزة الخارجية بها عبر تقنية V2L.

أودي Q4 e-tron بشكل مختلف

وعلى مستوى التصميم، حصلت السيارة Q4 e-tron على تحديثات شكلية تشمل طلاء الشبكة الأمامية بلون الهيكل مع عناصر تصميمية جديدة في فئة S line مثل شفرات عمودية بلون فضي غير لامع.

كما تتوفر ألوان خارجية جديدة وخيارات إضافية للعجلات، إلى جانب أنظمة إضاءة رقمية متطورة تشمل تصميمات ضوئية قابلة للتخصيص وكشافات Matrix LED اختيارية.

تقنيات لأول مرة في أودي Q4 e-tron

تعتمد أودي على مفهوم “Digital Stage”، الذي يجمع بين شاشة عدادات رقمية بقياس 11.9 بوصة وشاشة ملتيميديا بقياس 12.8 بوصة، مع واجهة استخدام كبيرة، كما تتوفر لأول مرة في هذه الفئة شاشة للراكب الأمامي بقياس 12 بوصة.

وزودت السيارة أيضًا بشاشة Head-up بتقنية الواقع المعزز، والتي تعرض معلومات الملاحة والمساعدة مباشرة على الزجاج الأمامي بشكل تفاعلي، إلى جانب منافذ USB-C متعددة في الأمام والخلف، ما يعزز من راحة الاستخدام اليومي.

