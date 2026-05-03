قبل أيام من طرحها بمصر| ماذا نعرف عن هافال جوليون ماكس العائلية الجديدة

قبل انضمام ماجنيت.. تعرف على أسعار سيارات نيسان الملاكي في مصر

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها GLB الكهربائية الجديدة، التي تخاطب العائلات في المقام الأول بتوفيرها مقصورة تتسع لسبعة ركاب.

أسعار مرسيدس GLB الكهربائية

ووفقًا للمعلن من الشركة الألمانية ستباع مرسيدس GLB في أسواق الاتحاد الأوروبي بسعر يبدأ من 53 ألف و450 يورو أي ما يعادل 3 مليون و362 ألف جنيه مصري.

أبعاد مرسيدس GLB الكهربائية

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها GLB الكهربائية الجديدة تأتي بطول يبلغ 4.73 متر، بينما تبلغ المسافة بين المحورين 2.93 متر، وهو ما ينعكس على مستوى الرحابة في المقصورة، حيث تعد السيارة GLB واحدة من السيارات القليلة ذات السبعة مقاعد في فئتها.

ومن ضمن الوظائف الجديدة في سيارة مرسيدس الجديدة إمكانية تحريك صف المقاعد الأوسط إلى الأمام، مما يحسن راحة الجلوس في الصف الثالث، كما يضفي السقف البانورامي الكبير أجواء مشرقة ومتجددة داخل السيارة. ويتمتع صندوق الأمتعة بسعة كبيرة تتراوح بين 540 و1715 لترًا، دون احتساب سعة صندوق الأمتعة الأمامي البالغة 127 لترًا.

مرسيدس GLB تقدم بنظام معلومات وترفيه مبتكر

وإلى جانب حرية الحركة الجديدة وسهولة الصعود إلى السيارة، يبرز أيضًا نظام المعلومات والترفيه المبتكر، وعلى غرار جميع السيارات الكهربائية الجديدة من مرسيدس تأتي سيارة GLB مجهزة بشاشة Hyperscreen مع قمرة قيادة زجاجية بالكامل تضم شاشات تمتد حتى الراكب الأمامي.

ويعتمد نظام الترفيه على نظام تشغيل خاص بشركة مرسيدس ويدعم العديد من التطبيقات بدءًا من كاميرات السيلفي ووصولًا إلى ألعاب الفيديو مع دعم التحديثات عبر الأثير.

وتستمر تجربة القيادة العائلية المريحة أثناء القيادة؛ حيث تنطلق السيارة الكهربائية بانسيابية مريحة للغاية، وتمتص عيوب الطريق بسلاسة تامة، وتوفر تجربة ركوب لا تزعج الأطفال.

ويمكن أن يزداد الحماس عندما يضغط السائق على دواسة الوقود؛ فالمحركات الكهربائية تظل أعجوبة في التسارع؛ حيث تصل سرعتها على الطرق السريعة 210 كلم/س، وتوفر قيادة نظيفة ودقيقة على الطرق الريفية مع تجربة مريحة للغاية داخل المدينة، ولذلك تصبح المناورة بهذه السيارة الضخمة سهلة للغاية، خاصة مع وجود الكاميرات المحيطية ونظام المساعدة، الذي يتولى مهمة القيادة بالكامل.

نظام دفع مرسيدس GLB الكهربائية الجديدة

ويتولى مهمة دفع سيارة مرسيدس الكهربائية الجديدة محرك واحد أو محركان، وينطلق الموديل الأساسي GLB 200 بقوة 165 كيلووات/224 حصان ويزخر ببطارية سعة 58 كيلووات ساعة، بينما يصل مدى القيادة على منصة الفحص إلى 431 كلم.

وينطلق الموديل GLB 250+ بسواعد محرك كهربائي على المحور الخلفي بقوة 200 كيلووات/272 حصان، بينما يمتاز الموديل GLB350 4Matic بنظام الدفع الرباعي وينطلق بقوة 260 كيلووات/354 حصان.

وفي كلتا الحالتين يتم توفير الطاقة الكهربائية من بطارية سعة 85 كيلووات ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بقدرة 22 كيلووات/320 كيلووات، وهو ما يتيح مدى قيادة يبلغ 614 و631 كلم.

ويتوافر إصدار هجين يمكنه قطع بضع مئات من الأمتار اعتمادًا على الطاقة الكهربائية فقط، وتقدم مرسيدس هذا الإصدار في ثلاث مستويات من القوة: محرك كهربائي بقوة 22 كيلووات/30 حصان مدمج في ناقل حركة ثماني السرعات وثنائي القابض مع محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، ويولد قوة 100 كيلووات/136 حصان أو 120 كيلووات/163 حصان أو 140 كيلووات/190 حصان، علاوة على توافر نظام الدفع الرباعي في الموديلين الأكثر قوة.

اقرأ أيضًا:

إطلاق سيارات لكزس الجديدة بالسوق المصري قريبًا.. تعرف على الموعد

سوق السيارات الكهربائية يهتز عالميًا.. الصين وأمريكا تقودان التراجع

بعد نمو مبيعاتها 140%.. تعرف على أرخص سيارة أتوماتيك لـ "رينو" بمصر